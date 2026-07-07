Borsa İstanbul, endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) güncellemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre 9 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı yeniden belirlenirken, yeni oranlar 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANLARI GÜNCELLENDİ

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan duyuru kapsamında aşağıdaki hisselerin fiili dolaşımdaki pay oranları değiştirildi.

Hisse Yeni FDPO (%) Geçerlilik Tarihi A1 Capital Yatırım 38 08.07.2026 Balsu Gıda 57 08.07.2026 Biotrend Çevre ve Enerji 53 08.07.2026 Borlease Otomotiv 51 08.07.2026 DMR Unlu Mamuller 52 08.07.2026 Gimat Mağazacılık 87 08.07.2026 Hektaş 53 08.07.2026 İzdemir Enerji 26 08.07.2026 Tera Yatırım Menkul Değerler 24 08.07.2026

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI NEDİR? NEDEN ÖNEMLİ?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin borsada işlem gören ve yatırımcıların alım satımına açık olan paylarının oranını ifade ediyor. Bu oran, BIST endekslerinin hesaplanmasında, endeks ağırlıklarında ve bazı endeks fonlarının portföy düzenlemelerinde önemli rol oynuyor.

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