Borsa İstanbul, 9 hissenin fiili dolaşımdaki pay oranını güncelledi. Yeni FDPO oranları 8 Temmuz 2026'dan itibaren endekslerde kullanılacak.
Borsa İstanbul, endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) güncellemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre 9 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı yeniden belirlenirken, yeni oranlar 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANLARI GÜNCELLENDİ
Borsa İstanbul tarafından yayımlanan duyuru kapsamında aşağıdaki hisselerin fiili dolaşımdaki pay oranları değiştirildi.
|Hisse
|Yeni FDPO (%)
|Geçerlilik Tarihi
|A1 Capital Yatırım
|38
|08.07.2026
|Balsu Gıda
|57
|08.07.2026
|Biotrend Çevre ve Enerji
|53
|08.07.2026
|Borlease Otomotiv
|51
|08.07.2026
|DMR Unlu Mamuller
|52
|08.07.2026
|Gimat Mağazacılık
|87
|08.07.2026
|Hektaş
|53
|08.07.2026
|İzdemir Enerji
|26
|08.07.2026
|Tera Yatırım Menkul Değerler
|24
|08.07.2026
FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI NEDİR? NEDEN ÖNEMLİ?
Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin borsada işlem gören ve yatırımcıların alım satımına açık olan paylarının oranını ifade ediyor. Bu oran, BIST endekslerinin hesaplanmasında, endeks ağırlıklarında ve bazı endeks fonlarının portföy düzenlemelerinde önemli rol oynuyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.