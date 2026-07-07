Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Huawei Cloud ile Orta Doğu pazarına yönelik stratejik bir iş ortaklığı sözleşmesi imzaladığını duyurdu. İş birliği kapsamında bulut tabanlı telekomünikasyon, dijital dönüşüm ve sistem entegrasyonu çözümlerinin bölge genelinde pazarlanması ve sunulması hedefleniyor.

HUAWEI CLOUD İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre imzalanan iş ortaklığı anlaşması, Orta Doğu (ME) pazarına yönelik bulut tabanlı telekomünikasyon, dijital dönüşüm ve sistem entegrasyonu çözümlerini kapsıyor.

Odine, Huawei Cloud'un küresel altyapı ve teknolojik yetkinliklerini kendi geniş müşteri ağı ve mühendislik uzmanlığıyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

BÖLGESEL BÜYÜME HEDEFLENİYOR

KAP açıklamasında, Huawei'nin bulut ekosistemi ile Odine'nin telekom mühendisliği ve entegrasyon hizmetlerindeki uzmanlığının birleşmesinin bölgesel pazara erişimi desteklemesinin beklendiği ifade edildi.

Şirket, iş ortaklığının Orta Doğu'daki faaliyetlerini güçlendirmesini ve bölge genelinde yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlamasını öngörüyor.