TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (TRENJ), ABD'de görülen ATP Marin Inc.-Sentinel davasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Şirket, davalı Sentinel'in yasal süresi içinde temyiz başvurusu yapmaması nedeniyle mahkeme kararının kesinleştiğini duyurdu.

ABD'DEKİ DAVA KESİNLEŞTİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, daha önce kamuoyuna duyurulan dava kapsamında Türk Altın Holding A.Ş.'nin yüzde 97 oranında ortağı olduğu ATP Marin Inc.'e ait yaklaşık 10 milyon euro güncel değere sahip M/Y İPEK, ANGEL'S ONE ve ANGEL'S THREE isimli üç yatın, şirketin FETÖ/PDY ile irtibatlı eski yöneticileri tarafından Sentinel Global Partners USA Inc.'e muvazaalı işlemlerle devredildiğinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Açılan dava sonucunda ABD mahkemesi, yatların mülkiyetinin ATP Marin Inc.'e ait olduğuna karar vermişti.

TEMYİZ EDİLMEDİ, KARAR KESİNLEŞTİ

KAP açıklamasına göre davalı Sentinel, yasal süresi içerisinde karara karşı temyiz yoluna başvurmadı. Böylece mahkeme kararı kesinleşmiş oldu.

YATLAR YENİDEN TÜRK GEMİ SİCİLİ'NE TESCİL EDİLECEK

Kararın kesinleşmesinin ardından söz konusu yatların mülkiyetinin ATP Marin Inc. tarafından geri alınması ve Türk Gemi Sicili'ne yeniden tescil edilmesine yönelik işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Şirket, gelişmeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.