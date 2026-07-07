Borsa İstanbul'da geçerli olan kurallar gereği, şirketlerin nakit temettü dağıttığı gün, hisse fiyatları dağıtılan brüt temettü miktarı kadar düşürülerek güne başlıyor.

Borsa İstanbul A.Ş., 7 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Meysu Gıda hisselerinin yeni işlem günü için belirlenen teorik fiyatı ve kâr payı detayları şu şekilde paylaştı:

• Hisse Kodu: MEYSU.E

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,05 TL

• Teorik Fiyat: 13,21 TL

Not: Borsa İstanbul tarafından açıklanan 13,21 TL'lik teorik fiyatın, henüz fiyat adımına yuvarlanmamış ham değer olduğu belirtildi.

TEMETTÜ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ NEDİR, NEDEN YAPILIR?

Borsada işlem gören şirketler nakit temettü ödediğinde, şirketin kasa varlıklarında dağıtılan miktar kadar bir azalma meydana gelir.

Şirket değerindeki bu değişim, pay başına düşen brüt temettü tutarının, bir önceki günün kapanış fiyatından çıkarılmasıyla hisse fiyatına yansıtılır.

MEYSU yatırımcıları, hesaplarındaki hisse başına 0,05 TL brüt nakit temettü haklarını alırken; hisse senedi de bu sabahki seans açılışında referans fiyat olarak 13,21 TL seviyesini baz alacak.

Şirket ortaklarının hesaplarına net nakit bakiyelerin geçmesi ise takas kuralları (T+2) çerçevesinde gerçekleşecek.

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