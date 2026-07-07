Küresel finans devlerinden Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin merakla beklenen "Yılın İkinci Yarısı Görünüm Raporu"nu yayımladı.

Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla koruyacağını ancak makroekonomik dengeler doğrultusunda kademeli faiz indirimlerine de devam edeceğini öngördü.

Raporda, Türkiye ekonomisinin temel göstergelerine, döviz kuru beklentilerine ve Türk lirasının (TL) reel değerlenme sürecine ilişkin kritik tahminler yer aldı.

POLİTİKA FAİZİNDE KADEMELİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Deutsche Bank analistleri, mevcut durumda yüzde 37 seviyesinde bulunan politika faizinin kademeli olarak aşağı çekileceğini tahmin ediyor. Bankanın faiz patikasına yönelik vadeli öngörüleri şu şekilde paylaşıldı:

• 2026 Yıl Sonu: Yüzde 35

• 2027 Yıl Sonu: Yüzde 31

DOLAR, EURO VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

Raporda, piyasaların en çok dikkat ettiği başlıkların başında gelen döviz kuru tahminleri de güncellendi.

Deutsche Bank, dolar/TL ve euro/TL paritelerinde önümüzdeki dönemde kademeli bir yükseliş grafiği çizdi.

Ekonomik Gösterge 2026 Yıl Sonu Tahmini 2027 Yıl Sonu Tahmini Dolar / TL 51,00 TL 65,00 TL Euro / TL 63,80 TL Açıklanmadı Ortalama Enflasyon Yüzde 30,5 Açıklanmadı Ekonomik Büyüme (GSYH) Yüzde 3,0 Açıklanmadı

"YÜKSEK REEL FAİZ İTHALATI ARTIRIYOR" UYARISI

Deutsche Bank’ın raporunda, Türkiye'nin uyguladığı yüksek reel faiz politikasının yan etkilerine de dikkat çekildi.

Analistler, TL’de yaşanan reel değerlenmenin yerli piyasada ithalat iştahını artırdığını ve bu durumun doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde bir miktar baskı oluşturduğunu vurguladı.

Buna karşın, yaz aylarının getirdiği güçlü turizm gelirleri ve küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin kısa vadede Türk lirasını destekleyen en önemli iki tampon mekanizma olacağı ifade edildi.

MAKRO DENGELER: CARİ AÇIK VE BÜTÇE ÖNGÖRÜLERİ

Ekonominin genel dengelerine de değinilen görünüm raporunda, Türkiye’nin makro göstergelerinin makul sınırlarda kalmaya devam edeceği öngörüldü.

Deutsche Bank 2026 yılı genelinde Türkiye'nin cari açığının milli gelire (GSYH) oranını yüzde 2,9 olarak tahmin ederken, bütçe açığının ise yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Banka, genel olarak Türkiye ekonomisi için dezenflasyon sürecinin devam ettiği dengeli bir büyüme modelinin ön planda olacağının altını çizdi.