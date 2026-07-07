Yapı Kredi Yatırım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlayabileceğini öngördü. Kurum, bu adımla birlikte efektif fonlama maliyetinin yüzde 40'tan yüzde 37'ye gerileyebileceğini ve bunun piyasalarda "örtülü faiz indirimi" olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

REPO İHALELERİ TEMMUZDA GERİ DÖNEBİLİR

Yapı Kredi Yatırım Başstratejisti Murat Berk tarafından yayımlanan analiz notunda, TCMB'nin temmuz ayında bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının beklendiği belirtildi.

Rapora göre, repo ihalelerinin yeniden devreye alınmasıyla efektif fonlama maliyetinin mevcut yüzde 40 seviyesinden yüzde 37 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

"ÖRTÜLÜ FAİZ İNDİRİMİ" DEĞERLENDİRMESİ

Analizde, fonlama maliyetindeki olası gerilemenin piyasa açısından "örtülü faiz indirimi" anlamına geleceği ifade edildi.

Murat Berk, mart ayında repo ihalelerinin askıya alınmasının ardından efektif fonlama oranının yüzde 40 seviyesine yükseldiğini hatırlatarak, temmuz ayında repo ihalelerinin yeniden başlamasının para politikasında önemli bir geçiş adımı olabileceğini vurguladı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ EYLÜL AYINDA

Raporda, temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon görünümünün haziran ayına kıyasla daha az olumlu olduğuna dikkat çekildi. Buna karşın mevcut makroekonomik görünümün Merkez Bankası'na para politikasında hareket alanı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Yapı Kredi Yatırım, repo ihalelerine dönüşün ardından TCMB'nin politika faizinde ilk indirimin eylül ayında gelebileceğini öngördü.