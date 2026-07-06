Alman yatırım bankası Commerzbank, haziran ayı enflasyon verilerinin beklentilerden daha olumlu gelmesine rağmen, çekirdek enflasyon ve maliyet baskılarının yüksek seyrini koruduğunu belirtti. Banka, mevcut görünüm altında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kısa vadede faiz indirimi için yeterli hareket alanına sahip olmadığını değerlendirdi.

ENFLASYONDA İYİLEŞME VAR ANCAK YETERLİ DEĞİL

Commerzbank ekonomistleri Michael Pfister ve Tatha Ghose imzasıyla yayımlanan raporda, haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 0,9 ile görece düşük gerçekleştiği ancak bunun fiyat baskılarının sona erdiği anlamına gelmediği ifade edildi.

Raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Aylık yüzde 0,9 olarak görünen görece düşük manşet veri, hem manşet hem de çekirdek enflasyonda yıllıklandırıldığında yaklaşık yüzde 24'lük manşet enflasyon ivmesine karşılık geliyor. Bu durum iyileşmeye işaret etse de tek haneli enflasyona ulaşılması ya da TCMB'nin uzun vadeli yüzde 5 hedefi açısından hala inandırıcı bir patika sunmuyor."

MALİYET BASKILARI DEVAM EDİYOR

Commerzbank, enerji fiyatlarındaki yükseliş hızının yavaşlamasına rağmen maliyet baskılarının sürdüğüne dikkat çekti.

Rapora göre;

Enerji fiyatları aylık bazda %3 arttı.

Ara malı fiyatları ise %1,9 yükseldi.

Banka, bu görünümün enflasyonda kalıcı düşüşü destekleyecek ölçüde güçlü olmadığını belirtti.

Raporda İstanbul'da tüketici enflasyonunun yıllık bazda %36 ile ülke ortalamasının üzerinde kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Commerzbank, kullanılan göstergelere bağlı olarak Türkiye'de mevcut gerçek enflasyonun %32-%35 bandında değerlendirilebileceğini kaydetti.

"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ALAN OLUŞMADI"

Commerzbank değerlendirmesinde, enerji fiyatlarındaki şokun hafiflemesi sayesinde haziran verilerinin beklentilerden daha olumlu geldiği ancak bunun para politikasında gevşemeyi desteklemek için yeterli olmadığı vurgulandı.

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Sonuç olarak haziran verileri enerji fiyatlarındaki şokun hafiflemesi sayesinde beklentilerden daha olumlu gerçekleşti. Ancak enflasyonun ana eğilimi hâlâ politika yapıcılara kayda değer bir rahatlama sağlayacak ya da Merkez Bankası'nın faiz koridorunda gevşemeye yönelik verdiği sinyalleri destekleyecek kadar düşük seviyelerde değil."

Banka, mevcut enflasyon görünümünün TCMB'nin yakın dönemde faiz indirimine gitmesini desteklemediği görüşünü yineledi.