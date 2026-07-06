Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına yeni bir zam daha yaptı. Bakanlık onayının ardından ortalama yüzde 15 oranındaki fiyat artışı, 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren raflara yansımaya başladı.

Bu artışla birlikte ÇAYKUR, 2026 yılı içerisinde kuru çaya üçüncü kez zam yapmış oldu.

SON ÜÇ AYDA ÜÇ ZAM

ÇAYKUR, yılın ilk fiyat artışını 8 Nisan 2026 tarihinde yüzde 10 oranında gerçekleştirdi. İkinci zam ise 22 Mayıs 2026 tarihinde yüzde 15 olarak uygulanmıştı.

Son olarak 5 Temmuz'da açıklanan ve 6 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 15'lik zamla, kuru çay fiyatlarındaki kümülatif artış yüzde 45'i aştı.

2026 yılı çay zamları

8 Nisan 2026: %10

22 Mayıs 2026: %15

6 Temmuz 2026: Ortalama %15

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 35 TL OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım taban fiyatını kilogram başına 35 TL olarak duyurmuştu.

Yeni zamla birlikte kuru çay fiyatlarının önümüzdeki günlerde market ve satış noktalarındaki etiketlere kademeli olarak yansıması bekleniyor.