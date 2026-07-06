Güney Kore merkezli yarı iletken üreticisi SK Hynix, ABD sermaye piyasalarında tarihi büyüklükte bir halka arz için düğmeye bastı. Şirket, Wall Street tarihinin en büyük Amerikan Depozitary Receipts (ADR) ihracını gerçekleştireceğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlemden 28 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu büyüklük, finans tarihinin en büyük ADR ihracı olmasının yanı sıra SpaceX'in ardından tarihin en büyük ikinci halka arzı olarak kayıtlara geçecek.

NASDAQ'TA 179,9 MİLYON ADR İŞLEM GÖRECEK

SK Hynix'e ait 179,9 milyon ADR, teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında listelenecek.

İhraç yapısına göre her 10 ADR, şirketin yeni ihraç edilen 1 hissesini temsil edecek. Halka arzdan sağlanacak kaynağın öncelikli olarak üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılması planlanıyor.

Analistler, SK Hynix'in küresel yarı iletken sektörünün en önemli oyuncularından biri olmasına rağmen, ABD'deki yatırımcıların bugüne kadar şirket hisselerine doğrudan erişiminin sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Nasdaq'taki bu listelemenin, ABD'li yatırımcıların şirkete erişimini önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

YAPAY ZEKA TALEBİ BÜYÜMEYİ HIZLANDIRDI

Sektör verilerine göre SK Hynix, yapay zeka uygulamalarında kritik öneme sahip Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) çiplerinde yüzde 61 küresel pazar payıyla lider konumda bulunuyor.

Yapay zeka veri merkezlerine yönelik artan talep, HBM çipleri başta olmak üzere yarı iletken sektöründe arz sıkışıklığını beraberinde getirirken, yükselen fiyatlar sayesinde SK Hynix, Samsung ve Micron son çeyreklerde rekor kârlılık açıkladı.

İFLASIN EŞİĞİNDEN ZİRVEYE

SK Hynix'in son yıllardaki yükselişi dikkat çekiyor. Yaklaşık 25 yıl önce yüksek borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine gelen ve ABD'li rakibi Micron'a satılması gündeme gelen şirket, bugün Güney Kore'nin en değerli halka açık şirketlerinden biri konumuna yükseldi.

Şirket, kısa süre önce piyasa değeri bakımından Samsung'u geride bırakarak Güney Kore'nin en değerli halka açık şirketi unvanını elde etti.

SK Hynix ile Samsung, Güney Kore hükümetinin küresel çip üretimindeki liderliğini güçlendirmeyi hedefleyen yüz milyarlarca dolarlık yatırım programının da merkezinde yer alıyor.

Kaynak: Bloomberg

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