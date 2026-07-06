Akaryakıt fiyatları yeni haftanın ilk gününde araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına 7 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansımaya devam ederken, benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

MOTORİNE 1,31 TL ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorin grubunda litre fiyatını etkileyecek 1 lira 31 kuruşluk fiyat artışı hesaplandı. Zammın, 7 Temmuz 2026 Salı günü gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 TEMMUZ 2026)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,85 TL

Motorin: 64,69 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,66 TL

Motorin: 64,50 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 63,80 TL

Motorin: 65,76 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir

Benzin: 64,04 TL

Motorin: 66,03 TL

LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergilerdeki değişimlere göre hesaplanıyor. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan hareketler ile kurdaki değişimler, rafineri çıkış fiyatlarını etkilerken, bu değişimler belirli aralıklarla pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.