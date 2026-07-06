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Dolar ve euro ne kadar oldu? 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü serbest piyasada güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları ile döviz piyasasında son durum.

Dolar ve Euro haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler izlenirken, yurt içinde ise döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü dolar ve euro alış-satış fiyatları...

6 TEMMUZ 2026 DOLAR VE EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada saat 07.16 itibarıyla döviz kurlarında son durum şu şekilde;

Dolar/TL
Alış: 46,81 TL
Satış: 46,82 TL

Euro/TL
Alış: 53,53 TL
Satış: 53,58 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,82 46,83 % 0.03 10:41
Euro 53,52 53,54 % -0.06 10:41
İngiliz Sterlini 62,51 62,52 % -0.04 10:41
Avustralya Doları 32,46 32,47 % -0.06 10:41
İsviçre Frangı 58,12 58,15 % -0.2 10:41
Rus Rublesi 0,59 0,60 % -1.68 10:30
Çin Yuanı 6,89 6,89 % -0.1 10:41
İsveç Kronu 4,85 4,85 % -0.01 10:41
Tüm Döviz Fiyatları

DÖVİZ PİYASALARINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Piyasalarda bu hafta ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalar yakından izlenecek. Küresel faiz beklentileri ve dolar endeksindeki hareketler, yurt içi döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası ve yurt içi makroekonomik gelişmeler de yatırımcıların odağında bulunuyor

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