Dolar ve Euro haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler izlenirken, yurt içinde ise döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü dolar ve euro alış-satış fiyatları...

6 TEMMUZ 2026 DOLAR VE EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada saat 07.16 itibarıyla döviz kurlarında son durum şu şekilde;

Dolar/TL

Alış: 46,81 TL

Satış: 46,82 TL

Euro/TL

Alış: 53,53 TL

Satış: 53,58 TL

DÖVİZ PİYASALARINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Piyasalarda bu hafta ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalar yakından izlenecek. Küresel faiz beklentileri ve dolar endeksindeki hareketler, yurt içi döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası ve yurt içi makroekonomik gelişmeler de yatırımcıların odağında bulunuyor