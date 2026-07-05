Dolar ve euro bugün ne kadar? 5 Temmuz 2026 güncel döviz kuru alış-satış fiyatları belli oldu. İşte dolar/TL ve euro/TL'de son durum.
Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki ekonomik beklentiler yatırımcıların odağında yer alırken, dolar ve euro kuru da yakından izleniyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
5 Temmuz 2026 Pazar sabahı saat 09.10 itibarıyla güncel döviz kurları şu şekilde:
Dolar/TL
Alış: 46,7548 TL
Satış: 46,8629 TL
Euro/TL
Alış: 53,5042 TL
Satış: 53,6050 TL