Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki ekonomik beklentiler yatırımcıların odağında yer alırken, dolar ve euro kuru da yakından izleniyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

5 Temmuz 2026 Pazar sabahı saat 09.10 itibarıyla güncel döviz kurları şu şekilde:

Dolar/TL

Alış: 46,7548 TL

Satış: 46,8629 TL

Euro/TL

Alış: 53,5042 TL

Satış: 53,6050 TL