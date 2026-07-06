Bakır fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla yeni haftada yükselişini sürdürdü. Üst üste üçüncü işlem gününde değer kazanan bakır, iki haftalık düşüş serisini geride bırakırken, alüminyum da dört ayın en düşük seviyesinden başladığı toparlanmasına devam etti.

BAKIR ÜÇ GÜNDÜR YÜKSELİYOR

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, önceki seansta kaydettiği yüzde 0,3'lük yükselişin ardından haftanın ilk işlem gününde de hafif değer kazandı.

Gün içinde yüzde 0,7'ye kadar yükselen bakır, kazançlarının bir kısmını geri vererek Şanghay saatiyle 11.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 13.402,50 dolar/ton seviyesinden işlem gördü. Böylece bakır, iki haftalık düşüş serisini sona erdirmiş oldu.

FED BEKLENTİLERİ METALLERİ DESTEKLEDİ

Yatırımcıların, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen hafta enflasyon risklerinin azaldığı yönündeki açıklamalarının ardından sıkı para politikasına ilişkin beklentilerini azaltması, sanayi metallerine alımları destekledi.

Faiz artışı ihtimalinin zayıflaması, ekonomik aktivite ve sanayi talebine yönelik beklentileri güçlendirirken bakır başta olmak üzere baz metallerde yükselişi beraberinde getirdi.

ÇİNLİ FONLARDAN METAL PİYASASINA DESTEK

Minmetals Futures Co. Temel Metaller Araştırma Başkanı Wu Kunjin, baz metallerdeki yükselişte Çinli yatırım fonlarının da etkili olduğunu belirtti.

Wu Kunjin'e göre yatırımcılar, ilk yarı finansal sonuçlarının güçlü geleceği beklentisiyle metal şirketlerinin hisseleri ve vadeli işlem sözleşmelerine yönelmeye başladı.

ALÜMİNYUM DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Alüminyum fiyatları ise yüzde 0,5 artışla 3.107 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Böylece alüminyum, Orta Doğu'dan arzın yeniden artacağı beklentisiyle yaşadığı sert düşüşün ardından toparlanma eğilimini sürdürmüş oldu.