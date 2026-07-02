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Gümüş fiyatlarında satış baskısı büyüyor. Analistler kritik destek seviyelerini açıkladı. İşte ons gümüşte izlenecek seviyeler ve olası düşüş senaryosu.

Gümüş fiyatlarında satış baskısı derinleşiyor. Tarihi zirvesinden yüzde 50'den fazla gerileyen ons gümüşte teknik görünüm zayıflarken, analistler kritik desteklerin kırılması halinde yeni düşüş dalgası yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

GÜMÜŞTE SATIŞ BASKISI GÜÇLENİYOR

Gümüş fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor. Ons gümüş 59,73 dolar, gram gümüş ise 89,87 lira seviyelerinde işlem görürken, teknik göstergelerde zayıflama dikkat çekiyor.

Analistlere göre 64,50 dolar seviyesindeki kritik desteğin aşağı yönlü kırılması, satış baskısını hızlandıran en önemli gelişmelerden biri oldu. Ocak ayında görülen 121,67 dolarlık tarihi zirvenin ardından ons gümüş yüzde 50'nin üzerinde değer kaybederken, son bir aylık düşüş yaklaşık yüzde 22'ye ulaştı.

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GÖZLER KRİTİK DESTEK SEVİYELERİNDE

Piyasalarda ilk önemli teknik hedef olarak 42,16 dolar seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalama öne çıkıyor. Bu bölge, gümüşün son büyük yükseliş hareketi öncesinde işlem gördüğü önemli destek alanı olarak değerlendiriliyor.

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Kısa vadede ise yatırımcıların izlemesi gereken en kritik seviye 54,57 dolar olarak gösteriliyor. Analistler, bu seviyenin altında gerçekleşecek haftalık kapanışların satışları hızlandırabileceğini belirtiyor.

Gümüşte en kötü senaryo konuşuluyor! Yüzde 50 daha düşebilir, Görsel 1

Gümüşün ons fiyatı 2 Temmuz TSİ 13.09 itibarıyla yüzde 1,33 yükselişle 59,90 dolar bandında seyrediyor.

YÜZDE 50'LİK YENİ DÜŞÜŞ İHTİMALİ MASADA

Teknik analizlere göre 54,57 dolar desteğinin kalıcı olarak kırılması halinde önce 46 dolar, ardından 28,27 dolar seviyelerine kadar uzanabilecek yeni bir düşüş senaryosu gündeme gelebilir.

Bu seviyeler gerçekleşirse mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 50'ye varan ek değer kaybı ihtimali oluşabileceği değerlendiriliyor.

Gümüşte en kötü senaryo konuşuluyor! Yüzde 50 daha düşebilir, Görsel 2

GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Uzmanlara göre gümüşteki geri çekilmenin temel nedeni arz-talep dengesinden ziyade küresel makroekonomik gelişmeler.

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Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik risklerin azalmasıyla güvenli liman talebi zayıflarken, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırması Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Piyasaların 2026 yılı içerisinde en az bir faiz artırımını fiyatlamaya başlamasıyla birlikte güçlenen dolar ve yükselen reel faizler, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Gümüşte en kötü senaryo konuşuluyor! Yüzde 50 daha düşebilir, Görsel 3

KURUMLAR BEKLENTİLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Bazı uluslararası kurumlar gümüş için 40 dolar seviyelerini gündeme getirirken, daha iyimser senaryolarda yıl sonu beklentileri 90 dolar seviyesine kadar uzanıyor.

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Analistlere göre teknik görünümün yeniden güç kazanabilmesi için ons gümüşün önce 67-70 dolar bandını aşması, ardından haftalık kapanışını yeniden 65 doların üzerinde gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bu gerçekleşmediği sürece yaşanabilecek yükselişlerin yeni bir boğa piyasasından çok, düşüş trendi içerisindeki tepki hareketleri olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

(DÜNYA GAZETESİ)

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