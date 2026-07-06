Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hem yurt içi hem de küresel gelişmeler yakından takip ediliyor. OPEC+'ın ağustos ayından itibaren petrol üretimini artırma kararı, ÇAYKUR'un kuru çaya yaptığı yüzde 15 zam ve BBVA'nın Türkiye enflasyonuna ilişkin değerlendirmeleri öne çıkarken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD PMI ve Euro Bölgesi ÜFE verilerine odaklandı. Borsa İstanbul'da ise güne yatay başlangıç bekleniyor.

GÜNDEMİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, ABD ile barışın söz konusu olmadığını ve İsrail'i resmen tanımayacaklarını ifade etti.

Ekonomi cephesinde BBVA, düşük enerji fiyatları ve akaryakıtta ÖTV artışının ertelenmesine rağmen sağlık muayene ücretlerine yapılan beklenmedik zammın, yüzde 30 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskleri azalttığını değerlendirdi.

Yurt içinde ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 15 zam yaparken, OPEC+ da ağustos ayından itibaren petrol üretim hedeflerini bir kez daha artırma kararı aldı.

Öte yandan JPMorgan, Yunanistan için yatırım tavsiyesini "Neutral"dan "Overweight"e yükseltirken, Güney Kore hükümeti Yongin'deki çip fabrikası projelerini hızlandıracağını açıkladı.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 3 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

SSAAT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 6 – 7 – 8 Temmuz’da toplanacak.

SARAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 8 – 9 – 10 Temmuz’da toplanacak.

ASTOR – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 816 milyon TL ile kazandığı ve sözleşme imzaladığı açıklandı.

ALARK – Kobirate ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

ALKLC – Balıkesir’de taşınmaz alınmasına karar verildiği açıklandı.

BIMAS – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 2.500.000 adet paya karşılık 1 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

BIGCH – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 1,7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BORLS – Halil İbrahim Ege tarafından 69.702.273 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BEYAZ – Ocak – Haziran döneminde şirketin bayisi olduğu 6 markada toplam 10.670 adet sıfır km araç satışı gerçekleştirdiği, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı içindeki şirketin payının %1,80’den %1,91’e yükseldiği açıklandı.

BORSK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 4,8 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

BLUME – Şirketin, Gebze Lojistik Depo / Antrepo ve İş Merkezi Projesi geliştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verdiği açıklandı.

BESLR – Şirketin, Afyonkarahisar’da bulunan fabrikada GES yatırımının kurulum çalışmalarının tamamlanıp, tesisin devreye alındığı, elektrik üretimine başlandığı, fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %16'sının karşılanması beklendiği açıklandı.

CRFSA – 175 gün vadeli 2 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Bluefar’ın Edirne’de şube açtığı açıklandı.

DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Yaka IKE’nin GES yatırımı kapsamında kurulumu gerçekleştirecek firma ile sözleşme imzaladığı, tüketim fazlası elektrikten yıllık 16.000 euro gelir hedeflendiği açıklandı.

EBEBK – Haziran ayında şirket mağazalarını ziyaret eden kişi sayısının %8, internet mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %17 arttığı açıklandı.

EBEBK – Ocak – Haziran döneminde şirket mağazalarını ziyaret eden kişi sayısının %11, internet mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %4 arttığı açıklandı.

ENDAE – Üç yatırımcı tarafından 638.917 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EKGYO – Şirket ile ASELS arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Ankara Yenimahalle Macunköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu oturumunun gerçekleştiği, en yüksek teklifin arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinde 20,5 milyar TL olduğu açıklandı.

ENSRI – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Ensari Yenilenebilir Enerji’nin satın almak için görüşmelere başladığı enerji üretim şirketi hakkında görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı açıklandı.

FRIGO – 2023 hesap dönemine ilişkin yürütülen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı (43,2 milyon TL) iptal davası açıldığı belirtildi.

FROTO – Yıllık izinler nedeniyle Gölcük, Yeniköy, Eskişehir fabrikalarında üretime 25 Temmuz – 10 Ağustos, Craiova fabrikasında üretime 1 Ağustos – 19 Ağustos arasında ara verileceği açıklandı.

GOLDA – Şirket paylarının halka arzı kapsamında, halka arz büyüklüğünün 2,2 katı talep geldiği açıklandı.

GOLTS – Döner 2 fırınının faaliyete geçtiği açıklandı.

HLGYO – İstanbul Arnavutköy’deki 29.739 m 2 ’lik arsanın teminat karşılığı alındığı ve tapu devrinin gerçekleştiği açıklandı.

HEDEF – Borsa tarafından şirket paylarına 5 Ağustos’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

HTTBT – SkyAlps Europe’un şirketin Yazılım çözümlerini kullanmaya başladığı açıklandı.

ISCTR – 189 gün vadeli 5,6 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

IHLGM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

ISMEN – Şirketin, ÜPAK acentelik başvurusu ile TÜRİB Vadeli İşlemler Piyasası'nda işlemcilik ve saklamacılık yetki başvurularının onaylandığı açıklandı.

KGYO – 124 gün vadeli 70 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KTSKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 230 milyon TL’den 1,4 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

LKMNH – 180 gün vadeli 200 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

MPARK – Şirketin, likidite sağlayıcılık faaliyetleri kapsamında aracı kurum ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

ORZAX – Şirket payları 7 Temmuz’da Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

QNBTR – Yurt dışında 550 gün vadeli 30 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PNLSN – Elazığ Merkez’deki arazi üzerinde planlanan GES yatırımı kapsamında enerji dağıtım şirketine bağlantı hat kabulü için başvuru yapıldığı açıklandı.

PRDGS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

RYSAS – Denizli’de 75.852 m 2 ’lik arsanın 57,5 milyon TL bedelle alınmasına karar verildiği, arsa üzerine sera yapımına başlanacağı açıklandı.

SANEL – VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Ağustos’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

SOHOE – Şirket payları 6 Temmuz’da Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

SAYAS – Şirketin, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Ateş Wind Power'a satışlarından ~3,1 milyon euro hasılat elde etmeyi beklediği açıklandı.

SMRTG – 185 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SOKM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,8 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

TABGD – Şirketin, Usta Dönerci markasının Çin’de faaliyet göstermesine yönelik bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Andre Onana’nın kiralandığı, futbolcuya bir yıllık 5,5 milyon euro ödeneceği açıklandı.

TSPOR – Futbolcusu Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nın Basel’e kiralandığı açıklandı.

TSPOR – Teknik Direktör Fatih Tekke’nin 2026 – 2027 sezonu için anlaşmasının 90 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

TCKRC – Bulgaristan'ın Ulusal Karayolu Güvenliği ve Bariyer Sistemleri Yenileme Programı kapsamındaki ihale sürecinin yeniden yapılandırılmasına karar verildiği açıklanırken, şirketin 2026 yıl sonu 8 milyar TL ciro hedefinde Bulgaristan ihalesinin yer almadığı belirtildi.

TCKRC – Şirketin, Bulgaristan Karayolları Altyapı Ajansı tarafından yürütülecek olan yeni ihale süreci başlatılıp sonuçlanıncaya kadar, Bulgaristan'da bir şirket ile ülkedeki hasarlı otokorkuluklarının bakım, onarım ve acil müdahale çalışmalarının

yürütülmesine yönelik olarak bir iş birliği sözleşmesi imzaladığı, toplam iş hacminin 10 milyon euro olmasının beklendiği açıklandı.

ULUFA – 1,6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HEKTS – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

INFO – Şirket sermayesinin 960,3 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 960,3 milyon TL artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

MERKO – Şirket sermayesinin 850 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 850 milyon TL nakden artışla 1,7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat LILAK 1,5255 1,2966 4,20% 06.07.2026 36,28 34,75 OZSUB 0,6167 0,5242 1,96% 06.07.2026 31,54 30,92 MEYSU 0,0500 0,0425 0,36% 07.07.2026 BEGYO 0,0307 0,0307 0,74% 20.08.2026 BEGYO 0,0123 0,0123 0,30% 20.10.2026 BEGYO 0,0185 0,0185 0,45% 21.12.2026 BEGYO 0,0307 0,0307 0,74% 22.02.2027 BEGYO 0,0307 0,0307 0,74% 20.04.2027

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Şirketlerin 3 Temmuz 2026 tarihinde KAP'a gönderdiği pay alım-satım bildirimlerine ilişkin öne çıkanlar şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 345.000 adet pay 35,76 – 36,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 6,27 – 6,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORLS – Hedef Portföy tarafından 50.450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,21’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.580.072 adet pay 9,58 – 9,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

FZLGY – Fuzul Holding tarafından 13,44 – 13,94 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %67,69’a geriledi.

GEREL – Erkan İzgi tarafından 37,82 – 38,06 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,72’ye yükseldi.

PEKGY – Tera Portföy tarafından 43.476.445 adet alış ve 5.300.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,43’e yükseldi.

SVGYO – Tera Portföy tarafından 1.946.041 adet alış ve 648.110 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.120.000 adet pay 48,08 – 49,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler; DENGE, HUBVC, LYDYE

(İNFO YATIRIM)