Akaryakıt fiyatlarında artış serisi sürüyor. Motorinin litre fiyatına bugün pompada yaklaşık 1,33 TL zam yansırken, sektör kaynaklarından yeni bir zam beklentisi daha geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiye göre motorine çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam bekleniyor.

MOTORİNE İKİNCİ ZAM YOLDA

Bugün yürürlüğe giren zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık 1,33 TL arttı. Akaryakıt sektöründen gelen son bilgilere göre ise çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatlarına 76 kuruş daha zam yapılması bekleniyor.

ZAMMIN ARDINDAN FİYATLAR NASIL ŞEKİLLENECEK?

Beklenen 76 kuruşluk zammın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 66,78 TL'ye, İstanbul Anadolu Yakası'nda 66,59 TL'ye, Ankara'da 67,85 TL'ye ve İzmir'de 68,12 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

7 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 66,02 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,68 TL

Motorin: 65,83 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 63,82 TL

Motorin: 67,09 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir

Benzin: 64,06 TL

Motorin: 67,36 TL

LPG: 30,99 TL