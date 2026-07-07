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Motorine bugün 1,33 TL zam geldi. Sektör kaynakları, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 76 kuruşluk yeni zam beklendiğini açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarında artış serisi sürüyor. Motorinin litre fiyatına bugün pompada yaklaşık 1,33 TL zam yansırken, sektör kaynaklarından yeni bir zam beklentisi daha geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiye göre motorine çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam bekleniyor.

Motorine bir zam daha geliyor! Tarih ve rakam belli oldu, Görsel 1

MOTORİNE İKİNCİ ZAM YOLDA

Bugün yürürlüğe giren zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık 1,33 TL arttı. Akaryakıt sektöründen gelen son bilgilere göre ise çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatlarına 76 kuruş daha zam yapılması bekleniyor.

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ZAMMIN ARDINDAN FİYATLAR NASIL ŞEKİLLENECEK?

Beklenen 76 kuruşluk zammın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 66,78 TL'ye, İstanbul Anadolu Yakası'nda 66,59 TL'ye, Ankara'da 67,85 TL'ye ve İzmir'de 68,12 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Motorine bir zam daha geliyor! Tarih ve rakam belli oldu, Görsel 2

7 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,87 TL
Motorin: 66,02 TL
LPG: 31,19 TL

Motorine bir zam daha geliyor! Tarih ve rakam belli oldu, Görsel 3

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,68 TL
Motorin: 65,83 TL
LPG: 30,59 TL

Motorine bir zam daha geliyor! Tarih ve rakam belli oldu, Görsel 4

Ankara
Benzin: 63,82 TL
Motorin: 67,09 TL
LPG: 31,19 TL

Motorine bir zam daha geliyor! Tarih ve rakam belli oldu, Görsel 5

İzmir
Benzin: 64,06 TL
Motorin: 67,36 TL
LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 65.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.38
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.57
Gazyağı 61.3
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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