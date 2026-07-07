Türkiye'nin köklü hazır giyim üreticilerinden Sir Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla konkordato başvurusunda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, dosyada sunulan belgelerin İcra ve İflas Kanunu kapsamında yeterli olduğuna hükmederek şirkete 3 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, konkordato sürecinin yürütülmesi amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir Dilek Turan Ertaşkın ile hukukçu Yaşar Can Göksoy'u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek. Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Eylül 2026 tarihinde görülecek.

1967'DEN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYOR

1967 yılında İzmir'de küçük bir terzi atölyesi olarak kurulan Sir Hazır Giyim, yıllar içinde Türkiye'nin önde gelen hazır giyim üreticileri arasına girdi.

İş insanı Birsen Bal'a ait olan şirket, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Duran yönetiminde Gaziemir'deki yaklaşık 9 bin metrekarelik tesisinde erkek ceket ve pantolon üretimi gerçekleştiriyor.

Şirket; Armani Collezioni, Versace Collection, Dstrezzed, Brax, s.Oliver, Abdullah Kiğılı, Ramsey, KİP Gürmen ve Paulmark gibi yurt içi ve yurt dışındaki birçok marka için üretim yapıyor.

400'DEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren Sir Hazır Giyim, 400'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

Şirket, 2024 yılında düzenlenen Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.

İKİNCİ KEZ KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Konkordato başvurusu yalnızca Sir Hazır Giyim'i değil, bünyesinde faaliyet gösteren Kostüm Giyim'i de kapsıyor.

Şirket daha önce 2018 yılında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle de konkordato talebinde bulunmuş, mali yapısını yeniden düzenleyerek faaliyetlerini sürdürmüştü.

Artan üretim maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve küresel talepteki yavaşlamanın etkisiyle ikinci kez konkordato korumasına başvuran şirket, geçici mühlet sürecinde üretimini sürdürerek mali yapısını yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Ekonomim