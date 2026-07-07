Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT), 7 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde kâr dağıtım kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılında herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildiği bildirildi.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi, yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

Genel kurulda teklifin kabul edilmesi halinde, SAMAT 2026 yılı için yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirmeyecek.

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