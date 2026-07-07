Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin fiyat tespit raporuna ilişkin analist değerlendirmesini yayımladı.

Raporun sonuç bölümünde, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğu belirtilerek, şirket, sektör ve şirketin sektördeki konumuna ilişkin sunulan bilgilerin yeterli bulunduğu ifade edildi.

DEĞERLEME YÖNTEMİ UYGUN BULUNDU

Marbaş Menkul, halka arz fiyatının belirlenmesinde İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemlerinin kullanılmasını ve bu iki yönteme eşit ağırlık verilmesini uygun bulduğunu açıkladı.

Raporda, çarpan analizinde yalnızca Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) oranının kullanılmasının doğru bir tercih olduğu belirtilirken, Firma Değeri/Satışlar, Fiyat/Kazanç (F/K) ve Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) çarpanlarının ise şirketin faaliyetlerini ve gerçek değerini yeterince yansıtmadığı gerekçesiyle değerleme çalışmasına dahil edilmemesinin uygun olduğu değerlendirildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKTI

Raporda, İNA modelinde şirket değerini oluşturan temel unsurun kâr marjlarındaki artış değil, satış hacmindeki güçlü büyüme beklentisi olduğu vurgulandı.

Karlılık varsayımlarının muhafazakâr tutulduğu belirtilen raporda, enerji iletim altyapısı yatırımları sayesinde üretim ve satış tonajının uzun vadede yaklaşık iki katına çıkmasının öngörüldüğü, bu nedenle değerlemenin en kritik unsurunun projeksiyon dönemindeki hacim artışının gerçekleşmesi olduğu ifade edildi.

70 TL HALKA ARZ FİYATI MAKUL BULUNDU

Marbaş Menkul değerlendirmesinde, Tera Yatırım tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda Şa-Ra Enerji'nin halka arz öncesi özkaynak değerinin 35 milyar TL olarak hesaplandığı, bu değer üzerinden yüzde 20 halka arz iskontosu uygulanarak hisse başına 70 TL halka arz fiyatının belirlendiği hatırlatıldı.

Raporda, 70 TL seviyesindeki halka arz fiyatının makul olduğu görüşüne yer verildi.

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