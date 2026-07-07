Resmi takvime göre yarın, LDR Turizm A.Ş. (LIDER) ve Panelsan Çatı Cephe Sistemleri A.Ş. (PNLSN) ortakları için hak kullanım (hisselerin temettü haklarıyla işlem göreceği son günün ertesi) tarihi olacak.

Araç kiralama ve turizm sektörünün güçlü oyuncularından LDR Turizm (LIDER), genel kurulda aldığı kâr payını 4 eşit taksitte ödeme kararı doğrultusunda yarın ikinci taksit ödemesini yapıyor. Şirketin yarınki nakit dağıtımına ilişkin detaylar şu şekilde:

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0356506 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,030303 TL

PANELSAN (PNLSN) TEK SEFERDE DAĞITACAK

Yarın sahaya inecek bir diğer isim ise sanayi sektörünün önemli temsilcilerinden Panelsan (PNLSN) olacak.

2025 yılı net dönem kârından pay sahiplerine toplamda brüt 51,6 milyon TL nakit kâr payı aktarmayı planlayan şirketin yarınki dağıtım parametreleri şöyle kayda geçti:

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,6879502 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,5847576 TL

YATIRIMCILAR İÇİN TEKNİK HATIRLATMA: FİYATLAR DÜZELTİLECEK

Borsa İstanbul’un yürürlükteki işlem kuralları gereği, temettü hakkı kazandıracak payların fiyatları 8 Temmuz Çarşamba sabah seans açılışında otomatik olarak revize edilecek.

Hem LIDER hem de PNLSN hisseleri, bir önceki seans kapanış fiyatlarından hisse başına brüt temettü miktarı kadar düşülerek yeni güne başlayacak.

Hak sahibi olan borsa yatırımcılarının hesaplarına nakit bakiyelerin serbest olarak geçmesi ve kullanılabilir duruma gelmesi ise takas kuralları (T+2) çerçevesinde, 10 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Şirket ortaklarının temettü alabilmesi için bu akşam seans kapanışı itibarıyla ilgili hisseleri portföylerinde bulunduruyor olmaları yeterli.

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