Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, mevcut güneş hücresi yatırımları ile planlanan kapasite artışlarının finansmanı adına tahsisli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmen başvurduğunu duyurdu.

23 Haziran 2026 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden atılan bu adım, mevcut borsa yatırımcılarını doğrudan bir nakit yükümlülüğü altına sokmayacak.

Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesine dayanarak yapılan başvuruda, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanacak. Sermaye artırımı süreci, belirlenen tahsisli yatırımcılar kanalıyla şirkete nakit kaynak aktarımı şeklinde gerçekleştirilecek.

GÜNEŞ HÜCRESİ VE KAPASİTE ARTIŞINA FİNANSMAN SAĞLANACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonla elde edilecek fonun tamamen büyüme ve üretim odaklı projelerde kullanılacağı belirtildi. Nakit girdinin;

• Devam eden yerli güneş hücresi üretim tesisi yatırımlarında,

• Planlanan yeni Ar-Ge ve kapasite artış hamlelerinde,

• Güçlenen sipariş hacmini karşılayacak işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılacağı vurgulandı.

KAP bildirisinde yer alan ve SPK değerlendirmesine sunulan şirketin resmi sermaye yapısı şu şekildedir:

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000.000 TL (Şirket bu tavanın sınırları içerisinde kalacak.)

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 1.817.640.000 TL

• SPK Başvuru Tarihi: 7 Temmuz 2026

Şirketin ulaşılan net sermaye tutarı ve ihraç edilecek yeni payların toplam nominal değeri, SPK onayının ardından pay başına satış fiyatının kesinleşmesiyle birlikte netlik kazanacaktır.

SÜREÇ BUNDAN SONRA NASIL İŞLEYECEK?

7 Temmuz 2026 itibarıyla yasal başvuru dosyasını alan SPK, önümüzdeki haftalarda talebi değerlendirerek haftalık bülten üzerinden kararını açıklayacak.

Kurulun tahsisli sermaye artırımına onay vermesinin ardından, payların hangi fiyattan ve hangi kurumsal/stratejik yatırımcılara tahsis edileceği netleşecek. Temiz enerji sektöründeki bu büyük hacimli hamlenin, SMRTG’nin orta ve uzun vadeli üretim kapasitesine çarpan etkisi yapması bekleniyor.

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