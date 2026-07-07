Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşme verilerini açıkladı.

Buna göre, Hazinenin nakit gelirleri haziran ayında 1 trilyon 513 milyar 685 milyon lira, nakit giderleri ise 1 trilyon 462 milyar 926 milyon lira olarak kaydedildi.

FAİZ DIŞI FAZLA 240,2 MİLYAR LİRA OLDU

Geçen ay faiz dışı giderler 1 trilyon 273 milyar 486 milyon lira, faiz ödemeleri ise 189 milyar 441 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Böylece faiz dışı denge 240 milyar 199 milyon lira fazla verdi.

NAKİT DENGESİ 50,8 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

Haziran ayında Hazinenin nakit dengesi 50 milyar 759 milyon lira fazla olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde kur farklarından kaynaklanan azalış 9 milyar 731 milyon lira olurken, kasa/banka net hesabında ise 35 milyar 856 milyon liralık artış kaydedildi.

Kaynak: Ekonomim