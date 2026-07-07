Borsa İstanbul'da aracı kurumların günlük hisse hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İş Yatırım'ın 7 Temmuz 2026 saat 15.00 itibarıyla en fazla net alım yaptığı hisseler SASA, PSGYO, DMRGD, ATIKJV ve DAPGM oldu.

EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER

SASA: 40.165.072 lot

PSGYO: 28.378.201 lot

DMRGD: 9.512.797 lot

ATIKJV: 7.683.979 lot

DAPGM: 4.774.754 lot

Öte yandan İş Yatırım'ın aynı saatte en fazla net satış gerçekleştirdiği hisselerin başında ULIVSV yer aldı.

EN FAZLA NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER

ULIVSV: 13.788.104 lot

IZENR: 7.322.657 lot

ISCTR: 5.178.515 lot

TRIZYV: 4.974.838 lot

NVICJV: 4.326.403 lot

Verilere göre, İş Yatırım'ın toplam net işlem hacmi 892,7 milyon lot satış yönünde gerçekleşti. Günün dikkat çeken işlemlerinde SASA güçlü net alımla öne çıkarken, ULIVSV ise en yoğun net satış yapılan hisse oldu.

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