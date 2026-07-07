İş Yatırım'ın bugün gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla net alım SASA hissesinde gerçekleşirken, net satış tarafında ULIVSV ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da aracı kurumların günlük hisse hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
İş Yatırım'ın 7 Temmuz 2026 saat 15.00 itibarıyla en fazla net alım yaptığı hisseler SASA, PSGYO, DMRGD, ATIKJV ve DAPGM oldu.
EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER
SASA: 40.165.072 lot
PSGYO: 28.378.201 lot
DMRGD: 9.512.797 lot
ATIKJV: 7.683.979 lot
DAPGM: 4.774.754 lot
Öte yandan İş Yatırım'ın aynı saatte en fazla net satış gerçekleştirdiği hisselerin başında ULIVSV yer aldı.
EN FAZLA NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER
ULIVSV: 13.788.104 lot
IZENR: 7.322.657 lot
ISCTR: 5.178.515 lot
TRIZYV: 4.974.838 lot
NVICJV: 4.326.403 lot
Verilere göre, İş Yatırım'ın toplam net işlem hacmi 892,7 milyon lot satış yönünde gerçekleşti. Günün dikkat çeken işlemlerinde SASA güçlü net alımla öne çıkarken, ULIVSV ise en yoğun net satış yapılan hisse oldu.
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