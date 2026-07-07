Borsa İstanbul'da temettü yatırımcılarının yakından takip ettiği temettü verimi yüksek hisseler güncellendi.

6 Temmuz 2026 tarihli verilere göre, BIST 30 endeksinde yer alan şirketler arasında TÜPRAŞ (TUPRS) yüzde 6,43 temettü verimiyle listenin ilk sırasında yer aldı. TÜPRAŞ'ı TOFAŞ (TOASO) yüzde 6,00, Ford Otosan (FROTO) ise yüzde 4,13 temettü verimiyle takip etti.

Hisse Temettü Verimi (%) TUPRS 6,43 TOASO 6,00 FROTO 4,13 ENKAI 3,71 GARAN 3,35 KCHOL 3,31 ISCTR 3,23 TCELL 3,17 EKGYO 2,88 AKBNK 2,54

Listenin devamında ise THYAO (%1,75), BIMAS (%1,67), SAHOL (%1,42), AEFES (%1,41), EREGL (%1,17), SISE (%1,13), TAVHL (%1,11) ve MGROS (%1,09) yer aldı.

Temettü verimi, şirketlerin dağıttığı nakit temettünün hisse fiyatına oranını gösterirken, özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen yatırımcılar tarafından yakından takip edilen göstergeler arasında bulunuyor.

Kaynak: Stockeys

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