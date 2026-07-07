Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri devam ediyor.

7 Temmuz 2026 tarihinde rapor yayımlayan Garanti BBVA Yatırım, AKSEN hissesi için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti. Kurum, daha önce 108,00 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 129,40 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak sürdürdü.

Garanti BBVA Yatırım ayrıca AKSEN hissesini model portföyüne dahil etti.

GARANTİ BBVA YATIRIM'IN AKSEN HEDEF FİYATI

Aracı Kurum: Garanti BBVA Yatırım

Hisse: AKSEN – Aksa Enerji

Hedef fiyat: 129,40 TL

Son fiyat: 88,90 TL

Tavsiye: Endeks üstü getiri

Prim potansiyeli: %45,55

Açıklanma tarihi: 7 Temmuz 2026

Garanti BBVA Yatırım'ın açıkladığı 129,40 TL'lik hedef fiyat, AKSEN hissesinin mevcut 88,90 TL seviyesine göre yaklaşık %45,55 prim potansiyeline işaret ediyor.

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