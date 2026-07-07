Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7 Temmuz Salı gününe yüzde 0,12 düşüşle 14.407,91 puandan başladı.

Açılışın ardından gelen alımlarla yönünü yukarı çeviren endeks, haber yazım saati itibarıyla yüzde 0,22 primle 14.458 puandan işlem gördü.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSİ 12.04 itibarıyla Borsa İstanbul'da en fazla yükselen ilk 5 hisse şu şekilde sıralandı:

BETAE (%10,00)

ORZAX (%10,00)

DGGYO (%9,98)

ULUSE (%9,96)

BALAT (%9,96)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün en fazla değer kaybeden ilk 5 hissesi ise şunlar oldu:

SVGYO (%-10,00)

VERUS (%-9,45)

SANEL (%-6,82)

ODINE (%-6,06)

BAKAB (%-5,98)

Piyasalarda gözler gün içerisinde açıklanacak ekonomik veriler ile küresel piyasalardan gelecek haber akışına çevrilirken, BIST 100 endeksindeki fiyatlamalar yakından takip edilmeye devam ediyor.

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