Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşe rağmen merkez bankaları alımlarını hız kesmeden sürdürdü. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları mayıs ayında net 41 ton altın alırken, aynı dönemde spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 8,9 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Veriler, altın ile Bitcoin arasındaki yatırımcı davranışının belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koydu.

MERKEZ BANKALARI 41 TON ALTIN ALDI

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, mayıs ayında toplam 41 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2026 yılının en yüksek ikinci aylık resmi sektör alımı olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, fiyatlardaki düşüşe rağmen merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda alımlarını sürdürdüğünü belirtiyor.

POLONYA VE ÇİN ALIMLARINI ARTIRDI

Mayıs ayında en fazla altın alan ülke 18 ton ile Polonya oldu. Böylece Polonya üst üste dördüncü ay çift haneli altın alımı gerçekleştirirken rezervlerini 614 tona çıkardı.

Çin ise mayıs ayında rezervlerine 10 ton altın ekleyerek Aralık 2024'ten bu yana en güçlü aylık alımını yaptı. Ülke, böylece üst üste 20'nci ayda altın rezervlerini artırmış oldu.

Özbekistan 9 ton, Kazakistan 7 ton altın alırken, Singapur da Eylül 2025'ten bu yana ilk kez yeniden altın alıcısı olarak öne çıktı.

BITCOIN ETF'LERİNDE 8,9 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Altın tarafında resmi alımlar sürerken, Bitcoin cephesinde ise kurumsal yatırımcıların satışları dikkat çekti.

Mayıs ve haziran aylarında spot Bitcoin ETF'lerinden toplam yaklaşık 8,9 milyar dolar çıkış yaşandı. Bu dönem, ETF'lerin işlem görmeye başlamasından bu yana en yüksek iki aylık çıkışlardan biri olarak kaydedildi.

Analistler, Bitcoin ETF yatırımcılarının fiyat zayıflığını satış gerekçesi olarak değerlendirirken, merkez bankalarının ise altındaki geri çekilmeyi uzun vadeli rezerv artırımı fırsatı olarak gördüğünü ifade ediyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ: EĞİLİM ALTINDAN YANA

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 yılı anketine göre merkez bankalarının yüzde 89'u küresel altın rezervlerinin gelecek 12 ayda artmasını bekliyor. Kendi rezervlerini artırmayı planlayan merkez bankalarının oranı ise yüzde 45 ile rekor seviyeye ulaştı.

Uzmanlara göre bu tablo, altının stratejik rezerv varlığı olarak güçlü konumunu koruduğunu gösterirken, Bitcoin'in ise hala ETF akımları ve yatırımcı risk iştahına daha duyarlı hareket ettiğini ortaya koyuyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Merkez bankalarının düzenli altın alımları, fiyatlarda yaşanabilecek sert düşüşleri sınırlayan önemli bir talep unsuru olarak görülüyor. Bitcoin tarafında ise benzer büyüklükte kalıcı bir kurumsal alıcı tabanının henüz oluşmadığı değerlendiriliyor.

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(DÜNYA GAZETESİ)