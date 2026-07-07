Altın fiyatlarında yeni günde satış baskısı etkisini sürdürüyor. Dün ons altının 4.202 dolara kadar yükselerek son iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından kar satışları hız kazandı. Küresel piyasalarda yatırımcılar şimdi Fed'in haziran ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikasına ilişkin vereceği mesajlara odaklandı.

ONS ALTIN ZİRVEDEN GERİ ÇEKİLDİ

Ons altın, dün 4.202 dolara kadar yükselerek son iki haftanın zirvesini test etti. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Yeni işlem gününde ons altın yüzde 0,75 düşüşle 4.138 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak toplantı tutanaklarından gelecek sinyalleri yakından takip ediyor.

7 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.235,15 TL | Satış 6.236,03 TL

Çeyrek altın: Alış 9.976,25 TL | Satış 10.195,90 TL

Yarım altın: Alış 19.877,95 TL | Satış 20.379,31 TL

Tam altın: Alış 40.456,00 TL | Satış 40.785,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 39.904,99 TL | Satış 40.658,90 TL

Ata altın: Alış 41.106,32 TL | Satış 42.143,59 TL

Gremse altın: Alış 100.750,00 TL | Satış 101.962,00 TL

Ons altın: Alış 4.137,15 dolar | Satış 4.138,05 dolar

ALTINDA GÖZLER FED'DEN GELECEK MESAJLARDA

Piyasalarda odak noktası Fed'in haziran ayı toplantı tutanakları ile yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikasına ilişkin açıklamaları olacak. Faiz indirimi beklentilerinde yaşanabilecek değişimler, başta ons altın olmak üzere değerli metallerin kısa vadeli yönü üzerinde etkili olabilir.