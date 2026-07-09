Küresel piyasalarda gözler bir kez daha jeopolitik gelişmelere ve merkez bankalarının faiz politikalarına çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile savaşı sona erdirmeyi amaçlayan geçici anlaşmanın artık geçerliliğini yitirdiğini duyurması, piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

Bu açıklamanın ardından küresel ölçekte enflasyon ve faiz endişelerinin yeniden tırmanışa geçmesi, güvenli liman olarak görülen altından çıkışları hızlandırdı ve perşembe gününe sert bir geri çekilmeyle başlandı.

İç piyasada hem yatırımcılar hem de birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güne düşüşle başlayan güncel rakamları yakın takibe aldı.

İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe sabahı itibarıyla serbest piyasadaki güncel altın satış fiyatları:

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

9 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla serbest piyasadaki güncel altın satış fiyatları şöyle:

• Gram Altın: 6.121,74 TL

• Çeyrek Altın: 10.096,00 TL

• Yarım Altın: 20.173,00 TL

• Tam Altın: 40.088,76 TL

• Cumhuriyet Altını: 40.156,00 TL

• Gremse Altın: 100.529,33 TL

• Ons Altın: 4.063,56 Dolar

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

• Küresel Piyasalar (Ons Altın): Jeopolitik belirsizliklerin tetiklediği faiz endişeleriyle baskılanan ons altın, uluslararası piyasalarda 4.063,56 dolar seviyesine kadar gerileyerek güne başladı.

• İç Piyasa (Gram Altın): Hem ons altındaki düşüş hem de döviz kurundaki yatay seyrin etkisiyle gram altın, serbest piyasada 6.121,74 TL sınırına çekildi.

• Yastık Altı Yatırımcısı Ne Yapıyor?: Düşüşü bir alım fırsatı olarak görenlerin yanı sıra piyasadaki dalgalanmanın ne yöne evrileceğini kestiremeyen yatırımcılar temkinli bekleyişini sürdürüyor. Çeyrek altın 10.096 TL'den alıcı bulurken, yarım altın ise 20.173 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'den gelecek yeni makroekonomik verilerin ve Trump yönetiminin dış politika adımlarının altın fiyatlarındaki yön arayışında belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.