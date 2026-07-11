Düzenleme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri ile öğretmenlere yönelik özel hizmet tazminatı hükümleri yeniden düzenlendi.

11 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 17 Nisan 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki olan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"da değişiklik yapıldı.

Düzenleme kapsamında, Özel Hizmet Tazminatı Cetveli'nin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı bölümüne yeni hükümler eklendi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri ile Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında yönetici olarak görevlendirilen personel, özel hizmet tazminatı uygulamasında öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapan personel kapsamında değerlendirilecek.

Kararda, öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapan personelin toplam hizmet süresine göre yararlanacağı özel hizmet tazminatı oranları da yeniden belirlendi.

Buna göre;

Toplam hizmet süresi en az 20 yıl olan öğretmenlere yüzde 50 oranında özel hizmet tazminatı uygulanacak.

Toplam hizmet süresi en az 10 yıl olan öğretmenlere ise yüzde 25 oranında özel hizmet tazminatı ödenecek.

Cumhurbaşkanı Kararı'nın ikinci maddesinde düzenlemenin 11 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği, üçüncü maddesinde ise karar hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği belirtildi.

Söz konusu değişiklik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesi kapsamında hayata geçirilirken, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetici kadroları ile öğretmenlere yönelik özel hizmet tazminatı uygulamasında önemli güncellemeler içeriyor.