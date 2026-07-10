Türkiye’nin teknoloji ve beyaz eşya devlerinden Vestel Elektronik, borç yönetiminde kritik bir viraja girdi.

Uluslararası haber ajansı Bloomberg’in piyasa kaynaklarına dayandırdığı habere göre şirket, dolar cinsinden ihraç ettiği 500 milyon dolarlık Eurobond (tahvil) borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla küresel finansal danışmanlık devi Houlihan Lokey'i resmi olarak görevlendirdi.

Vestel'in bu hamlesi hem küresel piyasalarda hem de iç piyasadaki bankacılık kanallarında finansal yükümlülükleri hafifletmeyi amaçlayan geniş çaplı bir stratejinin parçası olarak görülüyor.

Daha önce Vestel’in finansal yapısını güçlendirmek adına borç yapılandırmaya gittiği haberi Vestel Elektronik (VESTL) ve Vestel Beyaz Eşya (VESBE) hisselerine can suyu olmuştu. Bugün de şirket hisseleri tavana çıktı.

FİTCH’TEN İKİ KADEME BİRDEN SERT NOT İNDİRİMİ GELMİŞTİ

Şirketin yapılandırma sürecini hızlandıran en önemli katalizör, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in temmuz ayı başında aldığı sert karar oldu. Fitch, Vestel Elektronik’in uzun vadeli kredi notunu iki kademe birden düşürerek CCC- seviyesine çekti.

Şirketin mevcut sermaye yapısını "sürdürülemez" olarak tanımlayan kredi derecelendirme kuruluşu, notu negatif izlemeye de alarak yakın vadede yeni indirimlerin gelebileceği konusunda piyasayı uyardı. Fitch ayrıca, yerel bankalarla yapılacak olası bir yapılandırma hamlesinin kendi metodolojilerine göre "sorunlu borç takası" olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

PİYASANIN TEPKİSİ: TAHVİL DÜŞTÜ, HİSSE YÜKSELDİ

Yeniden yapılandırma ve danışman atanması haberlerinin ardından Vestel’in piyasadaki enstrümanlarında zıt yönlü hareketler görüldü:

• Tahviller Sıkıntılı Seviyede: Şirketin Mayıs 2029 vadeli 500 milyon dolarlık Eurobond’u, piyasada zaten riskli/sıkıntılı borç seviyesinden işlem görüyordu. Gelişmelerin ardından tahvilin fiyatı perşembe günü 52 sente kadar geriledi.

• Hisseler Pozitif Ayrıştı: Borçların sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacağı algısı hisse senedi yatırımcıları tarafından olumlu karşılandı. Vestel Elektronik (VESTL) hisseleri tavana çıkarak 26,42 liraya, Vestel Beyaz Eşya (VESBE) ise 6,64 liraya çıktı.

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