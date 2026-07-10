Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Son olarak HSBC, AEFES hissesi için hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederken tavsiyesini korudu.

HSBC'DEN AEFES HİSSESİ İÇİN YENİ HEDEF FİYAT

HSBC tarafından yayımlanan raporda, Anadolu Efes (AEFES) hissesi için hedef fiyat 21,00 TL'den 23,00 TL'ye yükseltildi.

Aracı kurum, hisse için "Tut" tavsiyesini korudu.

AEFES HEDEF FİYAT 2026

HSBC'nin AEFES hissesi için açıkladığı yeni hedef fiyat ve değerlendirmesi şöyle: