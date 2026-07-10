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HSBC, Anadolu Efes (AEFES) hissesi için hedef fiyatını 21 TL'den 23 TL'ye yükseltti. Aracı kurum "Tut" tavsiyesini korurken prim potansiyeli %13,63 oldu.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Son olarak HSBC, AEFES hissesi için hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederken tavsiyesini korudu.

HSBC'DEN AEFES HİSSESİ İÇİN YENİ HEDEF FİYAT

HSBC tarafından yayımlanan raporda, Anadolu Efes (AEFES) hissesi için hedef fiyat 21,00 TL'den 23,00 TL'ye yükseltildi.

Aracı kurum, hisse için "Tut" tavsiyesini korudu.

AEFES HEDEF FİYAT 2026

HSBC'nin AEFES hissesi için açıkladığı yeni hedef fiyat ve değerlendirmesi şöyle:

Aracı kurum HSBC
Hedef fiyat 23,00 TL
Son hisse fiyatı 20,24 TL
Tavsiye Tut
Prim potansiyeli %13,63
Açıklanma tarihi 10 Temmuz 2026

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