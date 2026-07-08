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CCOLA, 2026 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını 10 Ağustos'ta açıklayacak. Şirket ilk çeyrekte net kârını %214 artırmıştı.

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla 2026 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçların 10 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışının ardından kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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İLK ÇEYREKTE BEKLENTİLERİ AŞAN PERFORMANS

Coca-Cola İçecek, 2026 yılının ilk çeyreğinde açıkladığı finansal sonuçlarla piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergilemişti.

Şirketin ilk çeyrek sonuçlarında;

Net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %214 artarak 5 milyar 237 milyon TL oldu.
Net satış gelirleri (ciro) 52 milyar 368 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
FAVÖK 8 milyar 992 milyon TL olarak açıklandı.
Konsolide satış hacmi, yıllık bazda %6,9 artışla 414 milyon ünite kasaya ulaştı.
Brüt kâr marjı %36,3'e, FAVÖK marjı ise %17,2'ye yükseldi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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