Borsa İstanbul'da işlem gören Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yurt içinde yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket, yurt içinde yerleşik bir şirket ile güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasına ilişkin anlaşmaya vardığını bildirdi.

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SÖZLEŞME BEDELİ 141,5 MİLYON TL

KAP açıklamasına göre imzalanan sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 141.519.724,50 TL olarak açıklandı.

Şirket, projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının ve elde edilecek gelirin aynı dönem içinde hasılata yansımasının beklendiğini belirtti.

GES YATIRIMLARI SÜRÜYOR

İmzalanan sözleşme kapsamında güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınması gerçekleştirilecek. Proje, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini destekleyen yeni işlerden biri olarak öne çıkıyor.