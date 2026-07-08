Küresel endeks sağlayıcılarından S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), Türkiye'yi "sınır piyasa" (Frontier Market) statüsüne düşürme ihtimaline karşı izleme listesine aldığını açıkladı. Karar, kısa süre önce benzer yönde uyarıda bulunan MSCI'ın ardından geldi.

S&P DOW JONES TÜRKİYE'Yİ İZLEME LİSTESİNE ALDI

S&P DJI tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki hisse senedi sahipliği şeffaflığı, piyasa erişilebilirliği ve son dönemde uygulamaya alınan düzenleyici tedbirlerin yakından takip edildiği belirtildi.

Endeks sağlayıcısı, mevcut sorunların devam etmesi ve piyasa koşullarının daha da kötüleşmesi halinde Türk menkul kıymetlerine yönelik özel uygulamaların değerlendirilebileceğini ifade etti.

"SINIR PİYASA" DEĞERLENDİRMESİ YAPILABİLİR

Açıklamada, piyasa erişilebilirliğine ilişkin sorunların bir takvim yılı içinde giderilememesi halinde, Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasının bir sonraki yıllık gözden geçirme döneminde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Bu süreç sonunda Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünün gözden geçirilmesi gündeme gelebilecek.

MSCI'IN ARDINDAN İKİNCİ UYARI

S&P Dow Jones'un açıklaması, MSCI'ın yaklaşık iki hafta önce yaptığı benzer uyarının ardından geldi. MSCI da Türkiye'de hissedar şeffaflığının iyileştirilmemesi halinde ülkenin endeks sınıflandırmasını yeniden değerlendirebileceğini duyurmuştu.

Arka arkaya gelen açıklamalar, uluslararası endeks sağlayıcılarının Türkiye piyasalarındaki düzenleyici çerçeve ve yatırımcı erişimine ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini ortaya koydu.

PİYASALAR NEDEN TAKİP EDİYOR?

Küresel endeks sağlayıcılarının sınıflandırmaları, uluslararası fonların yatırım kararlarında önemli rol oynuyor. Olası bir statü değişikliği, Türkiye'ye yatırım yapan bazı yabancı fonların portföy dağılımlarını etkileyebileceği için yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.