Borsa İstanbul'da işlem gören Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Genişleme Projesi Malzeme Mal Alımı İşi kapsamında KDV dahil 24.024.650 TL bedelli sözleşmenin 7 Temmuz 2026 tarihinde imzalandığını açıkladı.

KGYS'NİN KAPASİTESİ ARTIRILACAK

KAP açıklamasına göre proje kapsamında temin edilecek güvenlik teknolojileri altyapısıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS) kapasitesinin artırılması ve kamu güvenliği hizmetlerinde kullanılan teknolojik altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE AKILLI ŞEHİR PROJELERİNE KATKI

Şirket, güvenlik teknolojileri, akıllı şehir uygulamaları ve kritik altyapı sistemleri alanında geliştirdiği çözümlerle kamu kurumlarının dijital dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamada, imzalanan sözleşmenin güvenlik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanındaki bilgi birikimini destekleyen önemli projelerden biri olduğu ifade edilirken, faaliyet hacmine, sürdürülebilir büyüme stratejisine ve ilerleyen dönem finansal performansına olumlu katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.