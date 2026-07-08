Borsa İstanbul A.Ş., 8 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Pay Piyasası'nda Yukarı Adım Kuralı'nın devreye alındığını bildirdi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 13.43.58 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin yüzde 2'lik eşik değeri aşması nedeniyle Pay Piyasası'nda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Yukarı adım kuralı kapsamında açığa satış işlemleri, ilgili sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyatla veya son işlem fiyatı bir önceki fiyattan yüksek ise son gerçekleşen işlem fiyatı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Borsa İstanbul, uygulamanın 8 Temmuz 2026 tarihli seansın sonuna kadar geçerli olacağını açıkladı.

YUKARI ADIM KURALI (UPTİCK RULE) NEDİR?

Yukarı adım kuralı (Uptick Rule), açığa satış işlemlerinde uygulanan ve piyasalardaki aşırı satış baskısını azaltmayı amaçlayan bir düzenlemedir. Bu kurala göre açığa satış emirleri, ilgili sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan verilebilir. Eğer son gerçekleşen işlem fiyatı, bir önceki işlem fiyatının üzerindeyse, açığa satış emri son işlem fiyatı üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Bu uygulamanın temel amacı, düşüş eğilimindeki bir hisse senedinin açığa satış yoluyla daha da sert değer kaybetmesini önlemek ve piyasadaki oynaklığı sınırlamaktır. Böylece satıcıların fiyatları aşağı yönlü baskılaması zorlaşırken, fiyat oluşumunun daha sağlıklı gerçekleşmesi hedeflenir.

Kural, özellikle volatilitenin arttığı dönemlerde piyasa düzenleyici otoriteler tarafından devreye alınırken, uygulama esasları ülkelere göre farklılık gösterebilir. Borsa İstanbul da sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde yatırımcı güvenini korumak ve piyasa istikrarını desteklemek amacıyla yukarı adım kuralını uygulamaya koyabilmektedir.

Uygulama yalnızca açığa satışa konu olabilen paylarda geçerlidir. Yatırımcıların, sahip olmadıkları payları sattıkları işlemlerde emir giriş ekranında "açığa satış" seçeneğini işaretlemeleri zorunludur. Emirlerin doğru şekilde iletilmesi ve kurala uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda hem yatırımcıların hem de aracı kurumların gerekli özeni göstermesi önem taşımaktadır.

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