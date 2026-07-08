Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini karşılayan şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, yılın ilk bölümünde yatırımcısına sağladığı güçlü getirilerle dikkat çekti.

Savunma sanayi, enerji, perakende ve tüketim sektörlerinden şirketlerin öne çıktığı endekste, sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan şirketlerin finansal performansı da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti.

ASELSAN ZİRVEDE YER ALDI

Yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan şirket Aselsan (ASELS) oldu. Şirket hisseleri, söz konusu dönemde yüzde 65,30 değer kazanarak listenin ilk sırasında yer aldı.

İkinci sırada ise Tüpraş (TUPRS) bulunuyor. Enerji devi, yüzde 45,65'lik getiriyle güçlü performansını sürdürdü.

BİM VE ANADOLU EFES DE ÖNE ÇIKTI

Perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden BİM Mağazalar (BIMAS), yılbaşından bu yana yüzde 40,24 yükseliş kaydederek en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı.

Tüketim sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Efes (AEFES) ise aynı dönemde yüzde 31,71 değer kazanarak yatırımcısına güçlü getiri sağlayan şirketlerden biri oldu.

Uzmanlar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan şirketlerin yalnızca çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleriyle değil, operasyonel başarıları ve finansal performanslarıyla da öne çıktığını belirtirken, uzun vadeli yatırımcıların bu şirketleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü ifade ediyor.

Kaynak: Borsa Gündem

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