Kurum, 507 bin lotla günün en yüksek net satıcısı olurken, hissede aylık kayıp yüzde 15'i, haftalık kayıp yüzde 8'i, günlük kayıp ise yüzde 7'yi aştı.

YEOTK hisselerinde 8 Temmuz 2026 tarihinde satış baskısı etkisini sürdürdü. Aracı kurum dağılımına göre TSİ 13.00 itibarıyla ilk 5 kurumun işlemlerinde 955.181 lot net alıma karşılık 1.510.515 lot net satış gerçekleşti. Böylece hissede 555.334 lot net satış oluştu.

BANK OF AMERİCA EN BÜYÜK SATICI OLDU

TSİ 13.00 itibarıyla YEOTK hisselerinde en fazla net satış yapan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı:

Bank of America: 507.253 lot

A1 Capital: 339.179 lot

Bulls Yatırım: 254.408 lot

Yapı Kredi Yatırım: 245.491 lot

Ak Yatırım: 164.184 lot

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aynı saat itibarıyla hissede en fazla net alım yapan aracı kurumlar ise şöyle oldu:

Deniz Yatırım: 254.879 lot

Gedik Yatırım: 248.008 lot

Midas: 214.164 lot

Osmanlı Yatırım: 128.205 lot

İş Yatırım: 109.925 lot

HİSSEDEKİ DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

YEOTK hisselerinde son dönemde satış baskısı dikkat çekiyor. Hisse, aylık bazda yüzde 15'in üzerinde, haftalık bazda yüzde 8'in üzerinde, günlük bazda ise yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti. Yazım sırasında YEOTK payları 88,15 TL seviyesinden işlem gördü.

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