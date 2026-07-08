İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "askeri casusluk" soruşturması kapsamında el konulan savunma sanayi şirketi Assan Group, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen ihale ile satıldı.

İhalede ROKETSAN, verdiği 471 milyon dolarlık teklif ile Assan Group'un yeni sahibi oldu.

TMSF TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILDI

Geçtiğimiz yıl İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "askeri casusluk" soruşturması kapsamında el konulan Assan Group için bugün TMSF tarafından satış ihalesi gerçekleştirildi.

Düzenlenen ihaleye tek katılımcı olarak ROKETSAN katıldı.

471 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

ROKETSAN, ihalede sunduğu 471 milyon dolarlık teklif ile Assan Group'u satın aldı.

Böylece Türkiye savunma sanayiinin önemli şirketlerinden biri olan Assan Group'un mülkiyeti ROKETSAN'a geçmiş oldu.

Satın alma işlemi, savunma sanayii sektöründe son dönemin en dikkat çeken şirket devirlerinden biri olarak öne çıktı.