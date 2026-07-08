Yeni düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücretinin gurbetçiler için de 472.653,60 TL olarak uygulanacağı açıklandı.

Güncel döviz kurlarına göre yaklaşık 7.000 ile 8.800 euro arasında bir rakama tekabül eden bu zam, gurbetçiler arasında memnuniyetsizlikle karşılandı.

Pek çok gurbetçi, sosyal medya platformlarında "Gerekirse vatandaşlıktan çıkarız, bir daha Türkiye’ye gelmeyiz" çıkışında bulundu.

ÖDEMELER MERKEZ BANKASI KURU ÜZERİNDEN PEŞİN ALINACAK

Milli Savunma Bakanlığı mevzuatına göre dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen yükümlüler, belirlenen bu yeni tutarı başvuru tarihindeki Merkez Bankası döviz kuru üzerinden peşin olarak ve yabancı para cinsinden ödemek durumunda.

Başvuru ve tahsilat işlemleri ise yükümlülerin bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları vasıtasıyla yürütülüyor.

DÖVİZLE ASKERLİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Zam tartışmaları sürerken, yurt dışında yaşayan yükümlülerin bu haktan yararlanabilmesi için mevzuatta yer alan temel kriterler şu şekilde sıralanıyor:

• 3 Yıl Çalışma ve İkamet Şartı: Yükümlülerin oturma veya çalışma iznine sahip olarak, yabancı ülkelerde en az 3 yıl (1095 gün) süreyle fiilen çalışmış ya da bulunmuş olması gerekiyor.

• Uzaktan Eğitim Zorunluluğu: Askere alınma işlemlerinden önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan uzaktan eğitim programının başarıyla tamamlanması şart koşuluyor.

• Hak Kaybı Riskine Dikkat: Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar, yabancı ülke vatandaşlığına geçenler veya yasada öngörülen süreden daha uzun süre Türkiye'de ikamet edenler dövizle askerlik haklarını tamamen kaybedebiliyor.

Yeni ücret tarifesinin ardından gurbetçi derneklerinin ve vatandaşların hükümetten bir esneklik ya da indirim talep edip etmeyeceği ise merak konusu.