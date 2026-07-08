Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, haziran ayında en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ile elde edilirken, külçe altın yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

HAZİRANDA EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde haziran ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi yüzde 1,60 ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sağladı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS'in reel getirisi yüzde 2,42 olarak gerçekleşti.

ALTIN EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI OLDU

Haziran ayında Yİ-ÜFE baz alındığında;

DİBS: %1,60

Mevduat faizi (brüt): %1,36

ABD doları: %0,05 yatırımcısına reel getiri sağladı.

Aynı dönemde;

Külçe altın: -%7,39

BIST 100: -%3,13

Euro: -%1,41 reel kayıp yaşattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın -%6,64, BIST 100 -%2,36, euro ise -%0,62 reel getiri kaybı yaşadı.

3 AYLIK DÖNEMDE MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi (brüt) sağladı.

Yİ-ÜFE'ye göre: %1,22

TÜFE'ye göre: %2,07

Aynı dönemde külçe altın, her iki endekse göre de en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYIN LİDERİ BIST 100

Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinden geldi.

Yİ-ÜFE'ye göre: %8,70

TÜFE'ye göre: %7,16

Bu dönemde külçe altın ise en fazla reel kayıp yaşatan yatırım aracı olarak öne çıktı.

SON 1 YILDA ZİRVEDE YİNE BIST 100

Yıllık değerlendirmede de BIST 100 endeksi, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE'ye göre: %17,93

TÜFE'ye göre: %14,34

Yıllık bazda külçe altın, DİBS ve mevduat faizi reel getiri sağlarken; ABD doları ve euro yatırımcısına reel kayıp yaşattı.