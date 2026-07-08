Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY), 8 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Genel Kurul'da alınan kâr dağıtım kararını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yasal kayıtlara göre hesaplanan 8 milyon 267 bin 132 TL tutarındaki net dönem kârının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verildi.

Bu nedenle dağıtılabilir kâr oluşmadığı belirtilirken, 2025 yılına ilişkin temettü dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisi Genel Kurul'da kabul edildi.

Böylece Ata GYO, 2025 faaliyet dönemine ilişkin pay sahiplerine nakit veya bedelsiz kâr payı dağıtmayacak. Genel Kurul'da kabul edilen kararla birlikte şirket, elde edilen dönem kârını geçmiş yıl zararlarının kapatılmasında kullanacak.

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