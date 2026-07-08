Dünyanın en büyük içecek şirketlerinden Coca-Cola, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Northampton şişeleme tesisini kapatma kararı aldı.

Şirketin uzun süredir planladığı kapanış kapsamında tesiste çalışan 175 kişinin işine son verilecek.

Massachusetts eyaletinin toplu işten çıkarma bildirim sistemi (WARN) kayıtlarına göre Coca-Cola, 15 Haziran'da resmi bildirimde bulundu. İşten çıkarmaların 15 Ağustos ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde iki aşamada gerçekleştirileceği belirtildi.

MİNUTE MAİD VE POWERADE ÜRETİMİ YAPILIYORDU

Northampton tesisinde Coca-Cola'nın gazsız içecek markaları arasında yer alan Minute Maid ve Powerade ürünlerinin şişelemesi gerçekleştiriliyordu.

Şirket, Northampton tesisinin kapatılacağını ilk kez 2021 yılında duyurmuş ve kapanışın 2023'te gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ancak süreç daha sonra ertelendi.

YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİNİN PARÇASI

Coca-Cola, tesis kapanışlarının değişen tüketici taleplerine uyum sağlamak ve üretim ağını yeniden yapılandırmak amacıyla yürüttüğü "varlık optimizasyonu" stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Şirket ayrıca işten etkilenecek çalışanların yeni iş imkanlarına yönlendirilmesi için eyalet yetkilileriyle iş birliği yaptığını bildirdi.

DİĞER TESİSLERDE DE BENZER ADIMLAR

Northampton'daki kapanış, Coca-Cola'nın yeniden yapılanma sürecindeki tek adımı değil.

Şirketin Kaliforniya eyaletindeki American Canyon şişeleme tesisi için de benzer bir kapanış planı bulunuyor. Ayrıca Ventura kentindeki Reyes Coca-Cola Bottling tesisinin kapatılmasıyla 85 çalışan işini kaybedecek.

Michigan eyaletinin Lansing kentindeki Great Lakes Coca-Cola Distribution tesisinde ise 161 çalışan bu süreçten etkilendi. Bunların 62'sinin iş akdi sona ererken, 99 çalışan farklı görevlere yönlendirildi.

BÖLGE EKONOMİSİNİ DE ETKİLEYECEK

Northampton tesisi yalnızca istihdam açısından değil, bölge ekonomisi açısından da önemli bir konumda bulunuyordu.

Kentin en büyük su kullanıcılarından biri olan fabrikanın kapanmasının, belediyenin su altyapısı ve hizmet maliyetleri üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

MALİ PERFORMANS GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Tesisin kapatılma kararının şirketin finansal performansındaki zayıflamadan kaynaklanmadığı belirtildi.

Coca-Cola'nın 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre net geliri yüzde 12 artışla 12,5 milyar dolara yükselirken, organik gelir yüzde 10, küresel satış hacmi ise yüzde 3 büyüdü.

Şirket yönetimi, tüketici talebinin güçlü seyrini koruduğunu vurgularken, üretim ve şişeleme ağını daha verimli hale getirmek amacıyla yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Northampton tesisinin kapatılması da operasyonların sadeleştirilmesi ve maliyetlerin optimize edilmesine yönelik stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Dünya