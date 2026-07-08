Binance tarafından yapılan açıklamaya göre teknik geçiş esnasında kullanıcı varlıklarının güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla Metal DAO (MTL) ağı üzerindeki token yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak askıya alınacak.

Kullanıcıların bu geçişten olumsuz etkilenmemesi ve teknik sürecin sorunsuz ilerlemesi adına borsa, operasyonel bir dizi önlem alacağını açıkladı.

Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına takvim şu şekilde paylaşıldı:

• Transferlerin Durdurulması: 8 Temmuz 2026, Saat 18.00

• Yükseltme ve Hard Fork Başlangıcı: Yaklaşık olarak 8 Temmuz 2026, Saat 19.00

Binance, süreç boyunca gerekli olan tüm teknik altyapı ve gerekliliklerin borsa tarafından üstlenileceğini belirtti. Bu doğrultuda Metal DAO (MTL) sahiplerinin geçiş için ekstra bir işlem veya güncelleme yapmasına gerek bulunmuyor.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan ticaret boyutu için de borsadan rahatlatan bir açıklama geldi. Bu teknik güncelleme süresince MTL tokenlarının alım-satım (spot ve vadeli) işlemleri hiçbir şekilde etkilenmeyecek.

Kullanıcılar, Binance üzerindeki mevcut MTL işlem çiftlerinde alım-satım yapmaya kesintisiz olarak devam edebilecek. Kısıtlama yalnızca cüzdanlar arası transfer (yatırma/çekme) işlemlerini kapsayacak.

YENİ BİR DUYURU YAPILMAYACAK

Binance, ağ yükseltmesi başarıyla tamamlandıktan ve yeni ağın istikrarlı bir şekilde çalıştığı onaylandıktan sonra yatırma ve çekme işlemlerini derhal aktifleştirecek.

Şirket, transferlerin yeniden açılmasına dair ikinci bir duyuru yayımlanmayacağını, hizmetlerin doğrudan devreye alınacağını vurguladı. MTL ağını kullanan yatırımcıların, belirtilen saatlerde transfer yapmamaları önemle rica ediliyor.

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