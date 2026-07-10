Türkiye saat sektörünün önde gelen markalarından Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT), merakla beklenen halka arz sürecini tamamladı.

6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından resmi sonuçlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülen halka arzda, satışa sunulan payların tamamı paylaşıldı.

Halka Arzın Rakamlarla Özeti



• Halka Arz Fiyatı: 56,00 TL (Sabit Fiyat)

• Toplam Halka Arz Büyüklüğü: 3.748.917.480 TL

• Satılan Toplam Pay Adedi: 66.944.955 TL Nominal Değer

• Toplam Yatırımcı Sayısı: 693.138

YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ: ARZIN 1,56 KATI TALEP GELDİ

Saat ve Saat’in halka arzında yatırımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti. Pay başına 56 TL sabit fiyatla toplanan taleplerde, halka arz edilen payların yaklaşık 1,56 katı oranında (104 milyon 332 bin 568 TL nominal değerli) toplam talep toplandı.

Gelen yoğun ilgiye rağmen şirket, önceden planlanan 13,3 milyon TL nominal değerli ek satış hakkını kullanmamayı tercih etti.

YATIRIMCI GRUBU BAZINDA DAĞILIM VE TALEP DETAYLARI

Yurt dışı bireysel veya kurumsal yatırımcı gruplarından herhangi bir katılım gerçekleşmedi.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (Yüzde 60)



• Planlanan Tahsisat: 40.166.973 TL Nominal Pay

• Gelen Talep Sayısı: 709.776 adet

• Talep Katı: Nihai tahsisatın 1,78 katı

• Sonuç: 693 bin 13 bireysel yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (Yüzde 40)



• Planlanan Tahsisat: 26.777.982 TL Nominal Pay

• Gelen Talep Sayısı: 125 kurum

• Talep Katı: Nihai tahsisatın 1,22 katı

• Sonuç: Başvuran 125 kurumsal yatırımcının tamamına pay dağıtımı gerçekleştirildi.

TAHMİNİ KAÇ LOT DÜŞTÜ?

Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan 40.166.973 lotluk payın, dağıtım yapılan 693.013 yatırımcıya eşit bölünmesi durumunda; yatırımcı başına ortalama 110 lot (6.160 TL) pay düştüğü hesaplanıyor.

BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçlarının ilan edilmesinin ardından piyasaların gözü şirketin borsaya adım atacağı tarihe çevrildi.

Saat ve Saat (SSAAT) paylarının önümüzdeki hafta içi Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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