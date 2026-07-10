Borsa İstanbul yatırımcılarının yakından takip ettiği Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, aşırı oynaklık gerekçesiyle işlem kısıtlaması getirilen 3 kritik hissede cezalar bugün itibarıyla sona erdi.

BIGEN, IDGYO ve ISKPL payları, 10 Temmuz Cuma günü itibarıyla tahtalarındaki tüm kısıtlamalar kaldırılmış olarak serbestçe işlem görmeye başlayacak.

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN)



Kısıtlamalardan en ağır şekilde etkilenen ve "tek fiyat" yöntemine kadar uzanan katı bir cezai süreçten geçen BIGEN tahtası, bugün tamamen normale dönüyor. Hissede kalkan yasaklar:

• Tek fiyat uygulaması

• Emir iptali, miktar azaltımı ve fiyatı kötüleştirme yasağı

• Brüt takas uygulaması

• Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması

• Veri yayınının emir toplama seansında kısıtlanması

• Açığa satış ve kredili işlem yasağı

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO)



Gayrimenkul sektörünün hareketli hisselerinden IDGYO, üzerindeki yoğun baskıyı bugün atıyor. Hissede kalkan kısıtlamalar:

• Emir iptali, miktar azaltımı ve fiyatı kötüleştirme yasağı

• Brüt takas uygulaması

• Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması

• Veri yayınının emir toplama seansında kısıtlanması

• Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)



Diğer iki hisseye kıyasla daha hafif bir koruma tedbiri altında olan ISKPL tahtasında ise temel iki kısıtlama sona erdi:

• Açığa satış yasağı

• Kredili işlem yasağı

YATIRIMCIYI VE TAHTALARI NASIL ETKİLEYECEK?

VBTS kapsamındaki brüt takas, tek fiyat ve emir iptali yasaklarının kalkması, özellikle BIGEN ve IDGYO tahtalarındaki likiditeyi ve işlem hacmini ciddi oranda artıracaktır.

Tedbirlerin kalkmasıyla birlikte gün içi trade (al-sat) yapmak kolaylaşacağı için hisselerde volatilite ilk seanslarda yüksek seyredebilir.

Ancak kredili işlem ve açığa satış serbestisinin geri gelmesi, hisselerin kendi doğal piyasa fiyatlamasını bulmasına katkı sağlayacaktır.

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