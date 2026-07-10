Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki toparlanma çabaları, yapay zeka pazarındaki ambargo çatlakları ve Orta Doğu’dan gelen jeopolitik sinyallerle haftanın son işlem gününe giriyor.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,60 düşüşle 14.105 puandan kapanarak 12 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşlem hacminin de 152 milyar TL ile son dönemin en sönük seviyelerinde kalması dikkat çekti.

Analistler, ABD borsalarındaki toparlanmanın etkisiyle BIST 100’ün güne alıcılı başlamasını öngörüyor. Ancak cuma günü olması ve hafta sonu riskini taşımak istemeyen yatırımcıların kâr satışları, seansın ilerleyen saatlerinde volatiliteyi (oynaklığı) artırabilir.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• SARAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

• AGHOL – 91 gün vadeli 550 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ARCLK – 123 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• AKBNK – 183 gün vadeli 750 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ARSAN – Şirketin, yüzde 40 iştiraki Arsan Hazır Beton’un kullanacağı 15 milyon TL tutarındaki banka kredisine şirket payı oranında kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

• ATSYH – Süleyman Yıldırım tarafından kurumsal yönetim yapısını güçlendirmek ve yönetim ile pay sahipliği arasındaki uyumu artırmak amacıyla B grubu paylar için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvuru yaptığı, pay alım teklifi fiyatının 103,30 TL olarak belirlendiği açıklandı.

• BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 367,25 TL fiyattan geri alındı.

• BRKO – Atilla Demir tarafından 1.068.295 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• DCTTR – Şirketin, TRK Teknoloji’de sahip olduğu yüzde 4 payın takas yöntemiyle U2 AI Studio’ya devredilmesine ve U2 AI Studio sermayesinin %4 payının edinilmesine karar verildiği açıklandı.

• EGSER – Şirketin, İzmir Ticaret Odası tarafından ödül aldığı açıklandı.

• FORTE – Şirketin, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 18,9 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

• GEDZA – Şirket bağlı ortaklığı Gediz Plastik’in beyaz eşya sektörüne yönelik parça üretimi için aldığı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat yatırımlarının 44,8 milyon TL harcama yapılarak tamamlandığı ve Yatırım Teşvik Belgesinin kapatıldığı açıklandı.

• ISMEN – 54 gün vadeli 19 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISVEA – Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

• INTEK – Şirketin, yüzde 51 oranında bağlı ortaklığı Probel Yazılım 329,9 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• INFO – 6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• IEYHO – Bulgaristan’daki şirketin bağlı ortaklığı Işıklar Software Technology EOOD tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerin sonlandırıldığı açıklandı.

• KLKIM – Şirket bağlı ortaklığı Kalekim Lyksor Kimya’nın Trabzon şubesindeki deneme ürünlerinin seri üretimine ve ürün sevkiyatına başlandığı açıklandı.

• KLKIM – Şirketin, Kenya pazarındaki büyüme potansiyeli doğrultusunda TACC Limited ile stratejik ortaklık kurarak, Kalekim East Africa Limited'in yüzde 50 payını 1,6 milyon dolara satın aldığı açıklandı.

• METRO – Kentsel dönüşüm ile proje geliştirme alanında büyümek amacıyla Metro İnşaat paylarının devralınma sürecinin başlamasına karar verildiği açıklandı.

• ONRYT – Şirketin, 661.200 dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

• PRZMA – Atilla Demir tarafından 433.499 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• PRZMA – İstanbul Silivri’deki 7.305 m 2 ’lik duran varlığın 370 milyon TL bedelle satılmasına karar verildiği, önemli nitelikte işlem olmasından kaynaklı olarak ayrılma hakkının doğduğu, ayrılma hakkı kullanım fiyatının 25,49 TL olarak belirlendiği açıklandı.

• PETKM – Şirketin Master Plan kapsamında yürütülen Pre – FEED çalışmalarını 2025 yılı sonunda tamamladığı ve FEED aşamasına geçiş hazırlıklarına başladığı, SOCAR ile Technip Energies arasında Master Plan kapsamındaki MFSC teknolojisinin lisanslanması ve FEED hizmetleri başta olmak üzere olası iş birliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir iyi niyet anlaşması imzalandığı açıklandı.

• SANEL – Atilla Demir tarafından 295.142 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SKBNK – Atilla Demir tarafından 1.598.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SDTTR – Şirketin, 1,3 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

• SSAAT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,78 katı talep geldiği açıklandı.

• SASA – Şirketin Ocak ayında ihraç ettiği 415 milyon euro tutarındaki paya dönüştürülebilir tahvillerin dönüşüm sürecinin tamamlandığı, 412,6 milyon euroluk kısmı için yatırımcıların paya dönüşüm hakkını kullandığı, daha önceki 153,2 milyon euroluk dönüşümün gerçekleştiği ve kalan 259,4 milyon euroluk dönüşüm için yapılan şarta bağlı sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylandığının açıklanması sonrasında 5.464.736.842 adet payın ihraç edilerek yatırımcılara teslim sürecinin başlatıldığı, ihraç edilecek yeni payların tahvil ihracı sırasında Erdemoğlu Holding tarafından sağlanan Pay Ödünç Mekanizması kapsamında kullanılan ödünç payların yerine geçeceği ve kalan tüm payların ana ortağa iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

• SUWEN – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

• TCKRC – Şirketin, Bozüyük yatırımının tamamlandığı, Bakanlık denetimi sonrası Yatırım Teşvik Belgesinin kapatıldığı, bu kapsamda şirketin 6 yıla kadar toplam 127,0 milyon TL tutarında Sigorta Primi İşveren Desteğinden yararlanma hakkı kazandığı açıklandı.

• THYAO – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

• TUCLK – Bülent Görer tarafından 1.800.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• TRILC – Şirket tarafından üretilen Turkfleks markalı ürünlerin, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı nezdinde ruhsatlandırıldığı ve ürünlerin Azerbaycan'da serbest dolaşım ve serbest satış hakkı elde ettiği açıklandı.

• TTKOM – S&P tarafından şirketin küredi notlarının teyit edildiği açıklandı.

• VAKBN – 91 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• VERTU – Atilla Demir tarafından 314.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• VAKKO – Şirketin Uşak'ta planladığı GES projesine yönelik sürecin devam ettiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 12,24 – 12,40 TL fiyat aralığından 675.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 50,90’a yükseldi.

• ALKLC – Tera Portföy tarafından 6.261.636 adet pay alış ve 139.380 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 10,07’ye yükseldi.

• AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 950.613 adet pay 15,23 – 16,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ATSYH – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım tarafından 103,70 TL fiyattan 17.911 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,47’ye yükseldi.

• BIOEN – Ziraat Portföy tarafından 18,40 TL fiyattan 74.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 18,77’ye yükseldi.

• BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 347.000 adet pay 6,33 – 6,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DSTKF – Tera Portföy tarafından 128.584 adet alış ve 2.060.413 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,68’e geriledi.

• DMRGD – Bank of America Corporation tarafından 12,19 – 12,31 TL fiyat aralığından 25.963.386 adet alış ve 37.222.502 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,49’a geriledi.

• EUKYO – Talha Erdinç Sahin tarafından 6.784.981 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 7,6’ya geriledi.

• GEREL – Serkan Aktulum tarafından 30,80 – 32,60 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 14,49’a yükseldi.

• PEKGY – Tera Portföy tarafından 42.936.172 adet alış ve 125.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 25,08’e yükseldi.

• RALYH – MT Portföy tarafından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,06’ya yükseldi.

• TABGD – The Goldman Sachs Group tarafından 208,00 TL fiyattan 14.721.793 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,46’ya geriledi.

• TRHOL – Tera Portföy tarafından 1.650 adet alış ve 498.211 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 23,50’ye geriledi.

• TEHOL – Tera Portföy tarafından 16.497.181 adet alış ve 125.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 25,17’ye yükseldi.

• TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.205.660 adet pay 52,95 – 53,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat A1CAP 0 0,00 % 0 18:10 MSGYO 0 0,00 % 0 18:10 MOBTL 0 0,00 % 0 18:10 MOGAN 0 0,00 % 0 18:10 MOPAS 0 0,00 % 0 18:10 Tüm Hisseler

Kaynak: İnfo Yatırım