BIST Sınai Endeksi'nde yer alan şirketler arasında piyasa değerine göre kasasında yüksek nakit bulunduran borçsuz şirketler açıklandı. Listede ULUUN, Tüpraş (TUPRS), İskenderun Demir Çelik (ISDMR) ve OYAK Çimento (OYAKC) gibi dikkat çeken şirketler arasında yer aldı.

BIST Sınai Endeksi'nde yer alan ve "Nakit / Piyasa Değeri" oranı yüzde 10'un üzerinde olan net nakit pozisyonundaki şirketler sıralandı.

Liste hazırlanırken şirketlerin piyasa değeri, net borç durumu ve PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) oranları dikkate alındı.

PİYASA DEĞERİNE GÖRE KASASI DOLU, BORÇSUZ ŞİRKETLER

Kod Piyasa Değeri (Mn TL) Net Borç (Mn TL) Nakit / Net Borç Net Kâr (Yıllık) (Mn TL) PD/DD ULUUN 6.675,0 -1.431,1 -3,62 62,18 0,44 TRENJ 24.121,1 -23.125,4 -0,47 1.103,01 1,73 BANVT 17.304,1 -1.262,6 -4,75 -3.893,35 1,52 ISDMR 155.730,0 -14.161,4 -3,66 6.587,50 1,10 CEMTS 4.780,0 -291,7 -5,31 -183,61 0,71 LILAK 19.234,0 -4.651,0 -1,21 1.562,82 1,14 TUPRS 494.223,1 -74.706,2 -1,74 33.105,90 1,40 PRKAB 7.377,6 -1.731,8 -1,03 -270,15 8,49 TRMET 45.366,6 -24.014,5 -0,45 2.192,10 1,64 OYLUM 714,0 -31,3 -5,15 -99,83 0,63 GIPTA 8.421,6 -1.990,0 -0,90 174,88 2,37 LMKDC 12.883,8 -2.319,0 -1,06 1.736,25 1,54 TEZOL 7.930,0 -1.250,1 -1,20 150,07 1,21 AFYON 5.020,0 -884,8 -1,01 52,24 0,65 NUHCM 33.452,6 -4.344,8 -1,35 73,70 1,47 OBAMS 15.504,5 -2.613,2 -1,03 -3.190,96 1,38 KLKIM 12.429,2 -1.680,8 -1,11 968,42 1,74 BLCYT 2.124,0 -1.520,98 -0,21 134,36 0,47 BNTAS 1.465,8 -586,9 -0,36 229,55 0,87 GENKM 7.904,8 -704,9 -1,58 167,93 1,18 BRKSN 746,0 -99,8 -1,02 23,07 0,87 MEKAG 2.792,0 -379,8 -0,95 -117,69 1,84 MEDTR 3.398,6 -448,6 -0,96 27,36 1,08 GENTS 4.410,0 -321,2 -1,71 536,10 1,07 YUNSA 4.228,8 -227,3 -2,23 404,19 0,87 EGGUB 9.805,0 -52,8 -22,26 720,51 1,03 OYAKC 96.941,4 -10.074,6 -1,10 7.561,50 1,40 FRMPL 5.286,4 -18,5 -32,33 152,55 1,47 SOKE 6.319,3 -263,0 -2,64 -327,00 1,47 AKCNS 44.951,8 -71,5 -63,30 633,45 1,65

NAKİT / PİYASA DEĞERİ (NAKİT/PD) ORANI NEDİR?

Bu oran, şirketin kasasındaki nakdin, şirketin borsadaki toplam değerine oranını gösterir.

%5 ve üzeri: Güçlü nakit pozisyonu

%10–20: Dikkat çekici

%30+ : Piyasanın nakde göre oldukça temkinli fiyatlama yaptığına işaret eder

Kaynak: Stockeys

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