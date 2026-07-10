Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik büyümenin önemli öncü göstergelerinden biri olan 2026 yılı mayıs ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan veriler, sanayi çarklarının mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yavaşladığını, yıllık bazda ise yerinde saydığını ortaya koydu.

YILLIK DEĞİŞİM: SANAYİ ÜRETİMİ GEÇEN YILLA AYNI KALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs 2026'da toplam sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık bazda yüzde 0,0 değişim göstererek aynı kaldı. Alt sektörlerde ise karışık bir seyir hakim oldu:

• İmalat Sanayisi: Yıllık bazda sınırlı bir canlılık göstererek yüzde 0,3 arttı.

• Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme: Üretim ve dağıtım sektörü endeksi yıllık yüzde 1,0 artış kaydetti.

• Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Yıllık bazda en sert kaybı yaşayan sektör oldu ve yüzde 5,0 azaldı.

AYLIK DEĞİŞİM: SANAYİDE YÜZDE 2,9’LUK DARALMA

Nisan ayına kıyasla mayıs ayında sanayi performansında daha belirgin bir ivme kaybı görüldü. Sanayi üretimi, bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 2,9 azaldı.

Aylık bazda alt sektörlerdeki görünüm ise şu şekilde gerçekleşti:

• İmalat Sanayisi: Lokomotif sektör, aylık bazda yüzde 3,3 düşüş yaşayarak genel gerilemenin ana mimarı oldu.

• Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme: Aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

• Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Aylık bazda pozitif ayrışmayı başaran tek sektör olarak bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.